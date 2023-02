Sucor Sekuritas Jadi Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Rp 9 T

Jakarta, Beritasatu.com - Sepanjang 2022, Sucor Sekuritas telah melakukan penjaminan emisi (underwriter) obligasi baik konvensional maupun syariah senilai lebih Rp 9 triliun. Sementara pada awal 2023, Sucor jadi penjamin emisi sukuk PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP).

“Secara keseluruhan di tahun 2022 Sucor Sekuritas jadi penjamin emisi obligasi dan sukuk senilai Rp 9 triliun," kata CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya seperti dikutip Investor Daily Jumat (10/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Bidik Nasabah Ritel, Sucor Sekuritas Ekspansi ke Medan

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat selama tahun 2022 adalah 117 emisi dari 73 emiten senilai Rp 147,00 triliun. Sedangkan sepanjang tahun 2023, total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat adalah enam emisi dari lima emiten senilai Rp 4 triliun. Dengan keseluruhan pencatatan tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 512 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp 448,87 triliun dan US$ 47,5 juta, diterbitkan oleh 124 emiten.

Salah satu surat utang yang diterbitkan awal 2023 adalah sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper dengan nilai emisi Rp 3,2 triliun. Bertindak sebagai penjamian emisi adalah Sucor Sekuritas. Obligasi. Surat utang ini meraih penghargaan Best Local Currency Sukuk of The Year (Indonesia) 2022 dalam 16th Deal & Solution Award 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, belum lama ini.

Sepanjang 2022 total nasabah Sucor Sekuritas meningkat 20% menjadi 20.000 dan diharapkan di 2023 bisa meningkat dua kali lipat dari tahun 2022.

BACA JUGA

Sejak Awal 2023, Obligasi dan Sukuk di BEI Rp 4 Triliun

Saat ini Sucor Sekuritas sudah memiliki 38 cabang di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu memberikan 50 edukasi dan literasi keuangan, berkolaborasi dengan 3 Gym di Indonesia dalam program Fitness Stock, serta bekerja sama dengan delapan cafe di seluruh Indonesia dalam program Cafe Saham.

Menjelang ulang tahun Sucor Sekuritas ke-34 yang pada Maret, Sucor Sekuritas merilis program terbaru yaitu Podcast Sucor Coffee Talk.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini