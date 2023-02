Harga Emas Naik, Pasar Cermati Data Inflasi AS Minggu Depan

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas menguat pada Jumat (10/2/2023) di tengah reaksi pasar menunggu data inflasi AS minggu depan yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve, The Fed.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.864,10 per ons dan harga emas berjangka AS pengiriman Februari ditutup melemah 0,2% pada US$ 1.874,50 per ons.

Investor menunggu data indeks harga konsumen AS yang akan dirilis pada 14 Februari.

Sementara banyaknya kekhawatiran resesi global, reli kuat di pasar dunia menunjukkan optimisme yang dapat meringankan siklus kenaikan suku bunga Fed.

Indeks harga konsumen naik tipis 0,1% pada Desember daripada turun 0,1% seperti yang dilaporkan bulan lalu, data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan.

Sementara data Selasa depan kemungkinan akan menunjukkan CPI naik 0,4% (bulan ke bulan), menurut survei Reuters pada sejumlah ekonom.

"Kita harus melihat kemajuan signifikan dan berkelanjutan soal inflasi sebelum otoritas akan merasa nyaman untuk membiarkan suku bunga lebih rendah," kata Kepala Strategi Pasar Komoditas TD Securities, Bart Melek, seperti dikutip CNBC International.

Adapun indeks dolar mencatat kenaikan mingguan 0,7%. Selain itu, hasil patokan imbal hasil obligasi mencapai poisisi tertinggi dalam lebih sebulan.

Harga emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Namun suku bunga tinggi cenderung meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Pasar uang mengharapkan puncak siklus suku bunga Fed saat ini sekitar 5,15% pada bulan Juli.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,3% pada US$ 22,05 per ons, tetapi turun secara mingguan keempat berturut-turut. Sementara paladium ambles 5,4% menjadi US$ 1.541,05.

Platinum turun 0,9% menjadi US$ 945,42 dan catat penurunan mingguan kelima berturut-turut.

