Batu Bara Anjlok, Selisih Harta Low Tuck Kwong dan Budi Hartono Makin Tipis

Jakarta, Beritasatu.com– Selisih harta kekayaan Low Tuck Kwong pemilik perusahaan batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan R Budi Hartono di peringkat dua semakin tipis. Pasalnya, harga saham batu bara terus tertekan pada 2023 ini.

Berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Minggu pagi WIB (12/2), kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$ 26,3 miliar (Rp 399 triliun). Sebelumnya, kekayaan pemilik Bayan Resources itu sempat menembus US$ 28,8 miliar (Rp 437 triliun).

Sementara di posisi kedua R Budi Hartono, pendiri Grup Djarum – kelompok usaha yang mengendalikan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA – memiliki kekayaan sebesar US$ 24,1 miliar (Rp 366 triliun). Sebelumnya, Budi Hartono bertengger di peringkat 1, tetapi disalip Low Tuck Kwong pada Desember 2022.

Sejak awal tahun 2023 atau secara year to date (ytd), harga saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) terpangkas 10,2% ke level Rp 18.850. Adapun dalam 1 bulan terakhir, BYAN terkikis 5,4%. Pada perdagangan Jumat (10/2/2023), saham BYAN turun Rp 365 (1,9%) jadi Rp 19.100.

Adapun Michael Hartono, yang juga pendiri Grup Djarum, kini berada di peringkat tiga dengan kekayaan senilai US$ 23,2 miliar. Sebelumnya, Michael Hartono sempat menempati peringkat 2.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta mengungkapkan, setelah melonjak tahun 2022, saham batu bara di Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi masuk fase konsolidasi pada 2023.

“Coal sector masih dalam keadaan downtrend. Secara garis besar, investor mencermati peningkatan probabilitas resesi, sehingga memengaruhi penurunan permintaan di sektor komoditas, khususnya batu bara,” jelas Nafan kepada Investor Daily.

Adapun rebound sejumlah saham batu bara unggulan pada perdagangan di BEI, belum lama ini, lebih dipicu faktor teknikal. Nafan melihat, terjadi technical rebound harga batu bara di Newcastle Coal Futures dari level terendah US$ 235 per ton ke US$ 250 per ton lebih. Hal ini dilatarbelakangi harapan pemulihan ekonomi di Tiongkok yang akan mendorong kenaikan permintaan batu bara.

Berikut adalah daftar orang terkaya Indonesia berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Minggu pagi (10/2/2023):

1. Low Tuck Kwong US$ 26,3 miliar

2. R. Budi Hartono US$ 24,1 miliar

3. Michael Hartono US$ 23,2 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 7,8 miliar

5. Prajogo Pangestu US$ 5,5 miliar

6. Chairul Tanjung US$ 5,2 miliar

7. Djoko Susanto US$ 4,5 miliar

