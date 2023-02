Ajaib: IHSG Bergerak Mixed, ESSA dan EXCL Masuk Rekomendasi

Jakarta, Beritasattu.com - Pada perdagangan Jumat minggu lalu (10/2/2023), IHSG ditutup melemah sebesar -0,25% atau -17,03 poin di level 6.880,33. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani memprediksi IHSG hari ini, Senin (13/2/2023) bergerak mixed dalam range level 6.772–6.900.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada tahun 2022 tumbuh 13,96%. Rata-rata pendapatan penduduk Indonesia sebesar Rp 5,9 juta per bulan. Peningkatan tersebut seiring dengan tumbuhnya Ekonomi Nasional sepanjang 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun sehingga PDB per kapita tercatat mencapai Rp 71 juta.

Dari mancanegara, Consumer Price Index Tiongkok pada periode Januari 2023 tumbuh 2,1% YoY, meningkat dibanding periode sebelumnya yang tercatat 1,8% YoY pada Desember 2022, Producer Price Index Tiongkok pada Januari 2023 tercatat pada level -0,8% YoY turun dibanding periode sebelumnya -0,7% YoY. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik melemah di tengah koreksinya harga komoditas. Sementara itu, Data M2 Money Supply Tiongkok periode Januari 2023 tercatat tumbuh menjadi 12,6% dibanding periode sebelumnya yang tercatat pada level 11,8%.

Saham-saham pilihan Ajaib Sekuritas:

ESSA

Buy : 995

TP : 1030

Stop loss: 970

Membentuk higher high, higher low, dengan tutup di atas MA 5, 20 dan 50 harinya, stochastic bergerak naik di area netral dengan MACD dalam momentum positif.

Kinerja ESSA sepanjang kuartal III 2022 mencatat laba bersih yang tumbuh 1.183% YoY mencapai Rp1,6 triliun. Terdorong dari meningkatnya pendapatan ESSA sebesar 132% YoY mencapai Rp8,5 triliun. Kinerja ESSA ke depan kian positif didukung oleh kenaikan target produksi LPG menjadi 63.000 MT di akhir 2022 dan produk kondesat menjadi 145.000 barrel.

EXCL

Buy : 2.250

TP : 2.320

Stop loss : 2.200

Mencoba rebound dengan membentuk bullish harami candle, volume naik dengan stochastic pada area netral dan MACD line di atas centerline.

Kinerja EXCL pada kuartal III 2022 terpantau cukup solid di mana pendapatan meningkat 9% YoY, EBITDA meningkat 5% YoY. Total jumlah pelanggan EXCL mencapai 57,4 juta. EXCL akan menerapkan penetapan harga berbasis Artificial Intelligent (AI), memberikan kenyamanan lebih untuk pelanggannya karena memungkinkan penawaran paket seluler yang lebih personal sehingga dapat berpotensi meningkatkan ARPU (Average revenue per user).

BRIS

Buy : 1325

TP : 1365

Stop loss : 1300

Bullish harami candle sinyal bullish continuation, volume naik membentuk konfirmasi kenaikan harga, stochastic bergerak di area netral dengan MACD bar histogram melemah terbatas.

Kinerja BRIS sepanjang tahun 2022 mencatat pertumbuhan laba bersih Rp4,26 triliun, tumbuh 40,68% YoY. Dana Pihak Ketiga tumbuh 12,11% YoY, pembiayaan tumbuh 21,26% YoY dan Non performing Financing terjaga di level 2,42%. Selain itu, fee based income BSI mobile mencapai Rp 251 miliar tumbuh sebesar 67% YoY. Kinerja bank syariah turut mendapat katalis positif dari Arab Saudi yang menyatakan tidak akan ada batasan usia bagi jemaah haji mulai 2023.

