IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Pasar Antisipasi Rilis Data-data Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Senin (13/2/2023), dibuka menguat 0,24% ke 6.896,5.

NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research mengatakan pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi rilis data inflasi AS yang akan dirilis besok atau Rabu waktu Asia, rilis neraca perdagangan Indonesia Rabu, dan pengumuman suku bunga Bank Indonesia pada Kamis.

Indeks harga saham AS ditutup minggu lalu dengan kerugian di bawah 1%; Nasdaq memimpin dengan penurunan 0,61% karena tekanan jual terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar setelah imbal hasil Treasury melonjak ke level tertinggi 1 bulan yang dipicu oleh lelang Treasury 30 tahun yang loyo.

Namun, ada reli di saham energi didorong oleh keputusan Rusia untuk memangkas produk minyaknya sebagai balas dendam atas sanksi ekonomi Barat. Seperti dilansir Refinitiv, sejauh ini, lebih dari separuh perusahaan S&P500 telah merilis laporan pendapatan 4Q22 mereka, dan 69% di antaranya berhasil membukukan kinerja di atas ekspektasi.

Sentimen konsumen AS akan membaik di bulan Februari, tetapi inflasi akan tetap tinggi selama 12 bulan ke depan; seperti yang diungkapkan oleh bacaan awal dari University of Michigan. Pelaku pasar akan terus memantau pengumuman inflasi AS pada hari Selasa. Sementara itu, dari sisi timur dunia, tingkat inflasi Tiongkok naik menjadi 2,1% (Januari) dari 1,8% di bulan Desember, meskipun masih sedikit lebih rendah dari perkiraan 2,2% karena ekonomi mulai bergulir akibat kebijakan nol covid yang telah berakhir.

IHSG gagal mempertahankan posisinya di level 6.900, namun pelemahan 17 poin Jumat lalu ke level 6.880,3 berhasil menarik dana asing Rp 754 miliar. Pelaku pasar akan mengevaluasi beberapa data ekonomi & keputusan moneter domestik yang penting, seperti Neraca Perdagangan (Januari) pada hari Rabu, yang diperkirakan tumbuh menjadi USD 4,01 miliar (vs sebelumnya USD 3,89 miliar), diikuti oleh keputusan suku bunga Bank Indonesia pada Kamis.

Posisi nilai tukar rupiah juga akan menarik perhatian karena USD terus menguat ke Rp 15.202. Secara keseluruhan, IHSG masih berusaha mempertahankan bullish jangka pendek ini dengan rebound cukup jauh dari level terendah Jumat lalu di sekitar Support MA20 & MA50 di kisaran: 6845 -6815.

Namun, posisi penutupan tetap berada di bawah resistance MA10/6890 pertama. Level support & resistance inilah yang akan menjadi fokus perhatian hari ini terkait ke arah mana IHSG akan segera bergerak.

NHKSI Reserach memperkirakan pasar akan bergejolak. Oleh karena itu, disarankan kepada para investor untuk hold semua posisi dan jangan gegabah melakukan average up terlebih dahulu sambil menunggu IHSG setidaknya berhasil bertengger di atas MA10 & bertahta di atas 6900.

Di bursa Asia, S&P/ASX 200 turun 0,23%, Nikkei 225 Tokto turun 1,31%, Kospi Korsel turun 1,02%, Hang Seng Hong Kong turun 1,01%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,14%.

