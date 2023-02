Bank Raya Pecahkan Rekor Lelang DJKN Sumsel dan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Raya Indonesia Tbk melakukan recovery kredit dalam rangka mempercepat transformasi bisnis. Perseroan mendapat penghargaan special appreciation atas pokok lelang terbesar se-wilayah kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel dan nasional oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang pada acara Lelang Awards 2023.

DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Bank Raya memiliki nilai pokok lelang paling jumbo di sektor perbankan sepanjang 2022 melalui KPKNL Palembang, Sumatera Selatan.

“Bank Raya melelang kebun kelapa sawit di Palembang Sumatera Selatan senilai Rp 383 miliar,” ungkap Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto, Senin (13/2/2023).

DJKN Kemenkeu merupakan lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yang mampu mengelola barang milik negara, mengelola investasi pemerintah, mengelola utang dan piutang negara yang dibantu oleh KPKNL yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Adapun, hingga September 2022, perseroan mencatatkan pemasukan dari recovery sebesar Rp 418 miliar mengalami kenaikan sebesar 20 kali lipat dari tahun sebelumnya.

"Dengan percepatan recovery kredit bisnis legacy ini, sangat mendukung transformasi bisnis Bank Raya sebagai bank digital dan ke depan akan fokus kepada penyaluran kredit digital yang tentunya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” jelas Direktur Retail Agri & Pendanaan Bank Raya Dedy Hendrianto.

Recovery kredit menjadi salah satu langkah strategis Bank Raya dalam transformasi bisnis ke arah digital sebagai House Of Fintech and Home of Gig Economy.

Selaras dengan strategi bisnis legacy Bank Raya, yaitu menjaga kualitas aset dan pemasukan recovery, perseroan memperkuat landasan proses transformasi menjadi bank digital. Pencapaian Bank Raya melakukan recovery pada 2022 ditandai oleh penghargaan dari KPKNL Palembang.

Lebih lanjut, Dedy menyampaikan bahwa pihaknya menyadari poses recovery kredit ini tidaklah mudah hingga Bank Raya mendapat penghargaan dari KPKNL Palembang Sumatera Selatan.

“Keberhasilan ini mendorong Bank Raya akan terus mengakselerasi recovery pada tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mendorong recovery,Bank Raya akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan KPKNL khususnya untuk lelang,” imbuh dia.

Berdasarkan keterbukaan informasi dari PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) sebagai salah satu debitur Bank Raya menyatakan telah melunasi utang senilai Rp 22,218 miliar kepada bank dengan kode saham AGRO ini. Dengan demikian, komitmen telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ZATA telah merealisasikan penggunaan dana IPO untuk melakukan pelunasan utangnya ke AGRO.

