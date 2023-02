Bursa AS Naik, Dow Jones Melonjak Jelang Pengumuman Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones naik pada Senin (13/2/2023) karena para trader menantikan laporan inflasi AS Selasa (14/2/2023), untuk mendapatkan kembali zona hijau, setelah S&P 500 dan Nasdaq Composite catat penurunan mingguan terburuk dalam hampir 2 bulan.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 376,66 poin atau 1,11% di 34.245,93, terbaik di bulan Februari. S&P 500

naik 1,14% menjadi 4.137,29, dan Nasdaq Composite menguat 1,48% menjadi 11.891,79.

Microsoft yang memimpin kenaikan di Dow Jones, bertambah 3,1%. Nike dan Salesforce masing-masing melonjak 2,4%, sehingga mendorong Dow Jones. Adapun saham Intel menguat 2,7%.

Investor akan mendapatkan data inflasi minggu ini. Pada Selasa, laporan indeks harga konsumen (IHK) bulan Januari akan dirilis, menunjukkan jika kenaikan harga telah melambat di tengah kenaikan suku bunga bank sentral.

Sejauh ini, investor memproyeksi IHK akan solid yang menunjukkan inflasi mereda dan puncak kenaikan suku bunga Fed mungkin sudah dekat.

"Perpaduan pemulihan produksi industri dan penurunan inflasi yang kami perkirakan pada kuartal ini membantu meningkatkan ekuitas (saham)," kata Ray analis Credit Suisse Farris dari dalam catatan Senin dikutip CNBC International.

Selian itu, pada minggu ini sejumlah perusahaan akan merilis kinerja pendapatan seperti Coca-Cola, Marriot, Cisco, Maraton, dan Paramount.

Ketiga indeks utama mencatat kinerja mingguan yang buruk pekan lalu. Dow Jones minggu lalu ambles 0,17%, S&P 500 turun 1,11%, dan Nasdaq hilang 2,41%, menandai penurunan mingguan terbesar sejak Desember.

Pergerakan itu terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa upaya melawan inflasi masih panjang. Dia mencatat bahwa suku bunga bisa naik lebih dari yang diantisipasi pasar jika angka inflasi tidak mereda, membalikkan beberapa optimisme sebelumnya bahwa kenaikan suku bunga akan mereda.

