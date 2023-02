Harga Emas Tergelincir Jelang Pengumuman Inflasi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan Senin (13/2/2023) karena investor bersiap menyambut data indeks harga konsumen Amerika Serikat (AS) bulan Januari yang banyak ditunggu. Data inflasi AS ini dapat mengarahkan strategi kenaikan suku bunga Federal Reserve, The Fed.

Harga emas di pasar spot turun 0,57% menjadi US$ 1.854,04 per ons, sementara harga emas berjangka AS melemah 0,6% pada US$ 1.863,50.

"Emas sedikit lebih rendah menuju angka besok pagi (consumer price index/CPI)," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn dikutip CNBC International.

Semua mata tertuju pada data CPI AS yang akan dirilis pada pukul 8.30 pagi ET pada Selasa (14/2/2023). Data CPI diperkirakan akan naik 0,4% pada bulan Januari. Revisi data sebelumnya menunjukkan harga konsumen naik di bulan Desember, buka turun seperti yang diperkirakan sebelumnya.

"Angka inflasi bisa di bawah dari yang diharapkan, jika tidak sejalan dengan, sementara ekspektasi meleset dapat menyebabkan peluang pembelian emas," kata Haberkron.

Pasar telah meningkatkan profil pengetatan The Fed di masa depan, dengan suku bunga memuncak di sekitar 5,15%. Selanjutnya pemotongan bunga akan lebih lambat.

Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan Fed perlu terus menaikkan suku bunga hingga ke tingkat yang cukup tinggi untuk menurunkan inflasi.

Emas sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Namun, indeks dolar turun 0,3% dan imbal hasil Treasury 10 tahun acuan turun setelah mencapai level tertinggi sejak awal Januari di awal sesi. Hal ini mengurangi tekanan pada harga emas.

Perak di pasar spot turun 0,12% menjadi US$ 21,967 per ons dan platinum naik 1,08% menjadi US$ 954,7081.

Palladium naik 1,72% menjadi US$ 1.569,024 setelah jatuh ke level terendah hampir 3 tahun di awal sesi.

