Rasio Tabungan Masyarakat Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, pasar keuangan Indonesia relatif memiliki resiliensi atau tangguh terhadap risiko global.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu, Adi Budiarso menyatakan, sektor keuangan berperan sebagai sistem intermediasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Indonesia masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan pada sektor keuangan.

"Jadi kita masih punya potensi yang luar biasa pada saat kita ingin memperdalam sektor keuangan Indonesia. Jadi buat forward looking pada saat Indonesia menyongsong menjadi lima besar ekonomi dunia,” ucap Adi Budiarso dalam acara B Universe Economic Outlook 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Adi mengatakan tabungan masyarakat di berbagai instrumen seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun baru mencapai sekitar 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dari tabungan masyarakat di Malaysia yang mencapai 60% dari PDB.

"Tabungan masyarakat kita di perbankan, pasar modal, dan pensiun termasuk yang terendah di Asian Five,” kata Adi.

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Dia mengatakan literasi sektor pasar modal masih berada di bawah literasi sektor perbankan, apalagi literasi asuransi dan dana pensiun.

"Kita (bisa) mulai menambah tabungan 0,5% setiap 6 bulan atau 1% setiap tahun. Tabungan masyarakat kita yang 3% dari take home pay menuju kepada 15% per take home pay. Hal ini menjadi kekuatan super fund atau asuransi pensiun. Sehingga, mendorong penguatan sektor keuangan yang solid dan sustainable untuk menciptakan kesejahteraan perlindungan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Adi.

