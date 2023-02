Harga Minyak Ambles 1% karena Kekhawatiran Pasokan di Pasar

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar 1% pada Selasa (14/2/2023) setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan merilis lebih banyak minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve (SPR). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terbatasnya pasokan minyak di pasar.

Harga minyak kontrak berjangka Brent pengiriman April turun 96 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 85,65 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bulan Maret turun 87 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 79,27 per barel.

Kedua acuan diperdagangkan melemah US$ 2 di awal sesi, tetapi memangkas beberapa kerugian setelah indeks harga konsumen AS atau consumer price index (CPI) berakselerasi pada laju tahunan paling lambat sejak akhir 2021. Hal ini memungkinkan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS, The Fed kurang agresif

Departemen Energi AS (Department of Energy/DOE) Senin (13/2/2023) mengatakan akan melepas 26 juta barel minyak dari SPR, yang sudah berada pada level terendah sejak 1983.

DOE telah mempertimbangkan membatalkan penjualan setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden tahun lalu menjual 180 juta barel dari cadangan untuk mengendalikan lonjakan harga bahan bakar akibat perang Rusia-Ukraina. Namun pembatalan membutuhkan Kongres.

“Pasar keuangan mencoba mencerna laporan CPI, dengan ekspektasi kenaikan suku bunga tidak terlalu agresif sehingga mempengaruhi kelas aset seperti minyak,” kata analis UBS Giovanni Staunovo dikutip CNBC International.

Harga minyak juga pulih setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menaikkan perkiraan permintaan minyak 2023 sebesar 100.000 barel per hari dalam laporan bulanan, karena pembukaan kembali ekonomi Tiongkok setelah pembatasan Covid-19.

"Laporan pasar minyak bulanan OPEC menghasilkan optimisme yang hati-hati," kata analis Kpler, Matt Smith.

Dia menambahkan bahwa harga minyak tetap melemah karena pasar memasuki sentimen risk-off.

Kekhawatiran pasokan juga mereda setelah Administrasi Informasi Energi AS memperkirakan produksi bulan Maret naik dari tujuh cekungan serpih AS terbesar.

