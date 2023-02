Harga Emas Flat, Paladium Ambles ke Level Terendah 4 tahun

Chiago, Beritasatu.com - Harga emas yang sempat melonjak berakhir mendatar (flat) Selasa (14/2/2023) karena pelemahan dolar menyusul pejabat Federal Reserve AS, The Fed menyatakan tetap hawkish soal kenaikan suku bunga. Sementara kekhawatiran permintaan membuat harga paladium katalis otomotif jatuh ke level terlemah sejak Agustus 2019.

Harga emas di pasar spot hampir mendatar di US$ 1.852,94 per ons. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,1% menjadi US$ 1.851,80.

Data menunjukkan consumer price index (CPI) AS naik 6,4% pada Januari secara tahunan, kenaikan terkecil sejak Oktober 2021. Sementara CPI Januari naik 0,5% (bulan ke bulan) sesuai ekspektasi.

Harga emas naik 0,8% pada Selasa (14/2/2023) setelah dolar jatuh ke level terendah 2 minggu. Namun mata uang pulih, membuat emas lebih mahal untuk pembeli di luar negeri.

"Masih ada kekhawatiran bahwa Fed mungkin merasa perlu untuk lebih agresif menaikkan suku bunga dan melawan inflasi, yang akan membebani emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger dikutip CNBC International.

Setelah data IHK, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin dan Presiden Federal Reserve Dallas Lorie Logan mengatakan bank sentral perlu fokus menurunkan inflasi ke target 2%.

The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga setidaknya dua kali lebih banyak ke kisaran 5%-5,25%.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang aset dengan hasil nol.

Imbal hasil acuan 10-year Treasury naik, sehingga membebani emas.

Sementara harga palladium turun 4,2% menjadi US$ 1.500,18 per ons, setelah sebelumnya menyentuh US$ 1.468,94, terendah sejak akhir Agustus 2019.

“Karena paladium semakin banyak digantikan oleh platinum dan jumlah mobil listrik bertambah, paladium lebih sedikit dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan baru,” tulis analis Commerzbank dalam sebuah catatan.

Adapun harga perak di pasar spot turun 0,6% menjadi US$ 21,84 dan platinum tergelincir 2,3% menjadi US$ 931,61.

