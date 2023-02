OJK AS Tutup Layanan Kraken, Pasar Aset Kripto Tertekan

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar aset kripto tertekan pada pekan lalu menyusul regulator pasar modal Amerika Serikat (AS) atau Securities and Exchange Commission (SEC) menutup layanan staking Kraken, salah crypto exchange besar di AS.

“Selama sepekan terakhir bisa dibilang harga aset kripto relatif stabil. Namun adanya berita SEC menjelang akhir minggu lalu mempengaruhi harga aset kripto Bitcoin (BTC) yang turun 5% dan Ethereum (ETH) juga ikut mengalami penurunan 6%, begitu pula dengan token lainnya,” kata Chief Marketing Officer PINTU, platform trading aset kripto di Indonesia, Timothius Martin dikutip Investor Daily Rabu (15/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Kebijakan Fed Perlu Disikapi Hati-hati Investor Aset Kripto

Selain regulasi SEC menyebabkan menurunnya harga aset kripto, Kepala The Federal Reserve (Fed) Jerome Powell menjelaskan mengenai proses disinflasi. Powell tidak menyebutkan kapan kenaikan suku bunga akan dihentikan, tetapi indikasinya mungkin diperlukan waktu hingga tahun 2024 agar inflasi mencapai tingkat yang dianggap memuaskan The Fed sebesar 2%.

Faktor lain turunnya harga Bitcoin dan Ethereum adalah mengenai Paxos Trust Company, perusahaan penerbit stablecoin berbasis di New York yang bertanggung jawab atas Binance USD (BUSD) dan Paxos Dollar (USDP). Saat ini Paxos sedang diselidiki oleh Departemen Jasa Keuangan New York (NYDFS).

BACA JUGA

Menguat Sejak Awal 2023, Harga Aset Kripto Mulai Tertekan

Terlepas penurunan harga Bitcoin dan Ethereum, baru-baru ini, aktivitas di jaringan Bitcoin telah mencapai puncaknya sejak Mei 2021. Jumlah transaksi harian di jaringan ini telah melonjak menjadi 345.000, tertinggi sejak April 2021, yang mengakibatkan peningkatan aktivitas jaringan secara keseluruhan.

Bahkan harga non-fungible token (NFT) Bitcoin Punks pada Rabu pekan lalu (8/2/2023), satu NFT Ordinal Bitcoin Punks, Punk 94, terjual seharga 9,5 BTC, atau sekitar US$ 214.000. Bisa dibilang, industri kripto terus berakselerasi di tengah kondisi apa pun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini