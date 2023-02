BPS: 33 Bulan Berturut-turut, Neraca Perdagangan Januari Surplus Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Neraca perdagangan Indonesia Januari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 3,87 miliar (Rp 58,9 triliun) pada Januari 2023. Demikian disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (15/2/2023).

Nilai ekspor Indonesia Januari 2023 mencapai US$ 22,31 miliar atau turun 6,36% dibanding ekspor Desember 2022. Dibanding Januari 2022 nilai ekspor naik sebesar 16,37%. Sedangkan nilai impor Indonesia Januari 2023 mencapai US$ 18,44 miliar, turun 7,15% dibandingkan Desember 2022 atau naik 1,27% dibandingkan Januari 2022.

“Neraca perdagangan Indonesia ini surplus selama 33 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, hari ini.

Habibullah mengatakan surplus neraca perdagangan ditopang oleh surplus komoditas nonmigas mencapai US$ 5,29 miliar yang didorong oleh komoditas bahan bakar mineral, kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati, besi dan baja.

Sementara untuk migas mengalami defisit sebesar US$ 1,42 miliar. Defisit ini disebabkan komoditas minyak mentah dan hasil minyak.

Namun, surplus neraca perdagangan Januari 2023 turun tipis dibandingkan dengan Desember 2023 yang mencapai US$ 3,89 miliar. Meski demikian, angka surplus itu lebih tinggi dibandingkan prediksi pelaku pasar yang memperkirakan sebesar US$ 3,35 miliar.

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari 2023 adalah Tiongkok US$ 5,32 miliar (34,24%), Jepang US$ 1,36 miliar (8,76%), dan Thailand US$ 0,90 miliar (5,76%). Impor nonmigas dari ASEAN US$ 2,51 miliar (16,13%) dan Uni Eropa US$ 1,14 miliar (7,33%).

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari 2023 terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal US$ 158,5 juta (5,66%), bahan baku/penolong US$ 56,3 juta (0,41%), dan barang konsumsi US$ 17,1 juta (1,09%).

