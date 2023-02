BPS: Januari 2023, Ekspor Batu Bara dan Sawit Menurun

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$ 22,31 miliar (Rp 339,2 triliun) pada Januari 2023. Angka ini menunjukan penurunan 6,36% dibanding ekspor Desember 2022 (month to month/MTM) namun meningkat 16,37% dari posisi Januari 2022 (year on year/YOY).

“Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekspor Indonesia bulan Januari memiliki pola yang sama yaitu bila dibandingkan dengan Desember terjadi penurunan secara MTM,” ucap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Rabu (15/02/2023).

Nilai ekspor tambang mencapai US$ 4,81 miliar pada Januari 2023. Angka ini menunjukan penurunan 12,66% secara MTM. Tetapi secara YOY nilai ekspor tambang tumbuh 121,46%. “Secara MTM turun 12,66% karena penurunan pada komoditas unggulan yaitu besi dan baja, minyak kelapa sawit, dan batu bara,” ucapnya.

Penurunan ekspor non migas 0,98% secara MTM disebabkan penurunan pada komoditas bahan bakar mineral (HS 72) turun 8,19%; bijih logam, terak, dan abu (HS26) turun 36,44%; komoditas lemak dan minyak hewan nabati (HS 15) turun 9,95%; serta besi dan baja (HS 72) turun 9,26%.

Nilai ekspor industri pengolahan US$ 15,65 miliar pada Januari 2023. Angka ini secara MTM terjadi penurunan 5,03% dan secara YOY menurun 0,44%. “Secara persentase ekspor nonmigas menyumbang 93,34% dari total ekspor januari 2023,” kata dia.

Ekspor MigasPada Januari 2023 pada ekspor migas terjadi kenaikan 0,98% dari ...

