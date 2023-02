ADM Perkenalkan Daihatsu Ayla Terbaru, Ini Penampakannya

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan Daihatsu Ayla terbaru untuk pasar Indonesia. Model low cost green car (LCGC) terbaru ini mengalami sejumlah pembaruan dibandingkan model sebelumnya, baik dari sisi desain maupun teknologi yang dihadirkan

Presiden Direktur PT ADM Yasushi Kyoda menyampaikan, sejak pertama hadir di Indonesia 10 tahun lalu, Daihatsu Ayla sudah terjual sekitar 268.000 unit. Melalui kehadiran All New Daihatsu Ayla, diharapkan segmen LCGG Daihatsu di Indonesia bisa semakin kuat.

"Hari ini dengan bangga kami memperkenalkan All New Daihatsu Ayla untuk Indonesia," ujar Yasushi Kyoda saat acara first impression All New Daihatsu Ayla di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Dalam acara first impression ini, ADM belum mengungkap fitur dan teknologi ...

