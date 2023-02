Harga Batu Bara Turun, Surplus Neraca Perdagangan Terancam Susut

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 3,87 miliar pada Januari 2023. Nilai ekspor pada Januari 2023 mencapai US$ 22,31 miliar. Sementara nilai impor pada Januari 2023 mencapai US$ 18,44 miliar.

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Faisal Rachman mengatakan, penurunan harga batu bara secara signifikan memengaruhi kinerja neraca perdagangan. Pasalnya, ekspor bahan bakar fosil, terutama batu bara, menyumbang sekitar US$ 9,83 miliar atau 51,4 persen terhadap peningkatan surplus perdagangan tahun 2022 sebesar US$ 19,11 miliar.

"Meski menyusut, surplus neraca perdagangan bisa bertahan lebih lama sebelum berubah menjadi defisit setelah Tiongkok membuka kembali ekonominya, yang akan mendukung permintaan eksternal,” ucap Faisal di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Faisal mengatakan, dari indikator utama menunjukkan bahwa ekonomi global tahun 2023 ini hanya akan mengalami perlambatan, bukan resesi. Sebab pertumbuhan ekspor akan melambat karena penurunan harga komoditas, didorong oleh lesunya permintaan global di tengah inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga kebijakan.

"Faktor yang dapat menahan pelemahan ekspor adalah strategi hilirisasi dalam memberikan nilai tambah ekspor dan surplus perdagangan di sektor manufaktur,” kata Faisal.

Hilirisasi nikel terbukti mampu membuat neraca perdagangan sektor manufaktur menjadi surplus dalam tiga tahun terakhir. Bahkan ekspor besi dan baja pada tahun 2022 menambah sekitar US$ 4,90 miliar atau 25,7% terhadap peningkatan surplus perdagangan.

"Sementara itu, kami memperkirakan pertumbuhan impor dapat lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor didukung oleh penguatan permintaan domestik, menyusul pencabutan PPKM dan keputusan untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional,” tutur Faisal.

Namun, tambah Faisal, dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2022, pada tahun 2023 ini aktivitas impor terlihat melemah karena harga minyak yang lebih rendah dan antisipasi melemahnya kegiatan ekspor.

"Sebagian bahan baku untuk memproduksi barang ekspor diperoleh dari impor,” pungkas Faisal.

