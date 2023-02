BPS: Impor Ambles ke US$ 18,4 M di Awal 2023, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Januari 2023 mencapai US$ 18,44 miliar. atau turun 7,15% dibandingkan Desember 2022 (month to month/mtm) atau naik 1,27% dibandingkan Januari 2022 (year on year/yoy).

“Pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan impor Januari secara mtm memiliki tren menurun,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah dalam konferensi pers secara hibrida di Kantor BPS, Jakarta dikutip Investor Daily, Rabu (15/02/2023).

Dia mengatakan nilai impor migas pada Januari 2023 mencapai US$ 2,91 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2022 terjadi penurunan 9,21%. Secara nilai turun dari US$ 3,2 miliar pada Desember 2022 menjadi US$ 2,91 miliar pada Januari 2023 “Penurunan impor migas 9,21% dikarenakan hasil minyak turun 14,20% gas turun 12,22%,” imbuh Habibullah.

Sedangkan dibandingkan Januari 2022, impor migas meningkat 30,36%. Ada kenaikan nilai dari Januari 2022 sebesar US$ 18,21 miliar menjadi US$ 18,44 miliar pada Januari 2023.

Impor nonmigas Januari 2023 senilai US$15,54 miliar, turun 6,75% dibandingkan Desember 2022. Secara nilai menurun dari US$ 16,66 miliar pada Desember menjadi US$ 15,54 miliar pada Januari 2023.

Secara yoy nilai impor nonmigas turun 2,78% dibandingkan Januari 2022. Dari US$ 15,98 miliar pada Januari 2022 menjadi US$ 15,54 miliar pada Januari 2023

