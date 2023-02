Nasdaq Naik 3 Hari Beruntun karena Data Penjualan Ritel

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq menguat pada perdagangan Rabu (15/2/2023) karena para trader mempertimbangkan penjualan ritel yang kuat bersama dengan data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru sebagai pijakan kebijakan kampanye kenaikan suku bunga Federal Reserve, The Fed.

Dow Jones Industrial Average naik 38,78 poin, atau 0,11% menjadi 34.128,05. S&P 500 naik 0,28% menjadi 4.147,60, terangkat saham SolarEdge dan Generac, yang masing-masing naik 9,05% dan 8%. Komposit Nasdaq bertambah 0,92% menjadi 12.070,59, didorong saham Airbnb, yang melonjak 13,35% setelah pendapatannya mengalahkan ekspektasi. Kenaikan saham Tesla, Rivian, dan Lucid juga membantu kenaikan Nasdaq yang banyak dihuni saham teknologi tinggi.

Bursa AS melemah pada hari sebelumnya ketika laporan menunjukkan penjualan ritel Januari naik 3%. Sementara ekonom yang disurvei Dow Jones mengantisipasi kenaikan 1,9%. Angka tersebut menandakan bahwa ekonomi AS bertahan di tengah kenaikan suku bunga The Fed untuk menjinakkan inflasi.

"Ketahanan pasar tenaga kerja adalah alasan utama konsumen terus berbelanja, inflasi kemungkinan akan tetap kaku," kata Kepala Investasi Advisor Alliance Chris Zaccarelli, dalam catatan Rabu dikutip CNBC International.

Data penjualan ritel Rabu dirlis sehari setelah laporan inflasi AS terbaru. Laporan indeks harga konsumen Januari sedikit di atas perkiraan ekonom, menunjukkan jalan panjang perjuangan Fed melawan kenaikan harga.

Di akhir minggu ini, trader akan mendengarkan pidato pejabat Fed untuk mengetahui tanda-tanda apa yang mungkin dilakukan bank sentral pada pertemuan berikutnya di bulan Maret.

Investor juga akan terus mencermati laba Zillow, Shopify, dan DoorDash yang dijadwalkan merilis kinerja minggu ini.

Sekitar tiga perempat dari perusahaan S&P 500 telah memposting hasil kinerja terbaru. Dari jumlah perusahaan tersebut, 69% telah mengalahkan ekspektasi pendapatan.

