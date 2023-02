Harga Emas ke Level Terendah 1 Bulan karena Spekulasi Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun ke level terendah lebih sebulan pada Rabu (15/2/2023), terbebani penguatan dolar karena data ekonomi Amerika Serikat (AS) lebih baik dari perkiraan sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve (Fed) dapat menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Harga emas di pasar spot turun 0,02%% menjadi US$ 1.835,81 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 1,1% jadi US$ 1.845,30.

Penjualan ritel AS Januari naik 3% dibandingkan bulan sebelumnya, mengindikasikan ketahanan ekonomi meski biaya pinjaman lebih tinggi.

"Naiknya penjualan ritel adalah indikasi lain bahwa jika Fed ingin mendinginkan inflasi, mereka harus menaikkan suku bunga untuk menghentikan sebagian permintaan ini," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff dikutip CNBC International.

indeks harga konsumen AS Januari meningkat sebesar 6,4% (tahun ke tahun) turun dari 6,5% pada Desember, tetapi di atas yang diperkirakan ekonom 6,2%.

Sementara indeks dolar naik ke level tertinggi lebih 1 bulan, membuat emas lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

“Jika terjadi percepatan inflasi dan berdampak pada kenaikan suku bunga lebih cepat, emas dan perak akan tertekan,” kata Kepala Riset Julius Baer, Carsten Menke.

"Sebaliknya, emas dan perak akan diuntungkan jika Fed mulai menurunkan suku bunga karena menguatnya tanda-tanda resesi."

Hal lain yang membebani emas adalah pejabat Fed mengatakan bahwa bank sentral AS perlu terus menaikkan suku bunga secara bertahap.

Logam kuning dianggap sebagai lindung nilai inflasi, tetapi kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Harga perak di pasar spot turun 1,1% menjadi US$ 21,60 per ons, platinum ambles 1,6% menjadi US$ 916,14 dan paladium turun 2,5% menjadi US$ 1.460,09.

