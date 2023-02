IHSG Hari Ini Kamis 16 Februari 2022 IHSG di Sekitar Garis Datar

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini Kamis (16/2/2023) dibuka naik di tengah positifnya bursa saham Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.15 WIB, IHSG melemah 2,7 poin (0,05%) menjadi 6.917.

Advertisement

BACA JUGA

Melemah 0,39%, IHSG Hari Ini Ditutup di Zona Merah

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 melemah menjadi ke 494,1. Indeks LQ45 ambles ke 957,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) tergerus menjadi 583,5.

Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq menguat pada perdagangan Rabu (15/2/2023) karena para trader mempertimbangkan penjualan ritel yang kuat bersama dengan data inflasi Amerika Serikat (AS) terbaru sebagai pijakan kebijakan kampanye kenaikan suku bunga Federal Reserve, The Fed.

Dow Jones Industrial Average naik 38,78 poin, atau 0,11% menjadi 34.128,05. S&P 500 naik 0,28% menjadi 4.147,60, terangkat saham SolarEdge dan Generac, yang masing-masing naik 9,05% dan 8%. Komposit Nasdaq bertambah 0,92% menjadi 12.070,59,

BACA JUGA

IHSG Siang Hari Ini 15 Februari 2023 Terpangkas 59 Poin

Sementara IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) melemah 27,3 poin (0,39%) ke level 6.914,5 pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (15/2/2023). Indeks LQ45 melemah 0,28% ke 957,6, Investor33 turun 0,22% ke 495, JII naik 0,12% ke 584,85.

Sebanyak 189 saham menguat, 311 saham terkoreksi, dan 206 saham stagnan. Indeks hari ini bergerak di kisaran 6.872,9 hingga 6.946. Sebanyak 18,13 miliar lembar saham senilai Rp 9,3 triliun berpindah tangan hari ini dengan frekuensi perdagangan sebanyak 1.070.860 kali.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini