Dow Jones Turun 400 Poin karena Kekhawatiran Suku Bunga Naik

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones jatuh pada Kamis (16/2/2023) setelah laporan inflasi memanas dan penurunan klaim pengangguran. Hal ini menunjukkan ekonomi AS bertahan di tengah kenaikan suku bunga Federal Reserve, The Fed.

Dow Jones Industrial Average melemah 431,20 poin, atau 1,26%, ditutup pada 33.696,85. S&P 500 merosot 1,38% menjadi 4.090,41, dan Komposit Nasdaq turun 1,78% menjadi 11.855,83.

Microsoft dan Disney memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan Dow, masing-masing turun 2,66% dan 3,12%. Sementara Tesla anjok 5,69% setelah penarikan kendaraan, sehingga membebani S&P 500.

Bursa AS tergelincir setelah indeks harga produsen Januari, ukuran inflasi lainnya, naik 0,7% secara bulanan seperti dilaporkan Kamis. Sementara ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan kenaikan 0,4%.

Klaim pengangguran awal secara tak terduga turun pada pekan yang berakhir 11 Februari, menurut laporan Departemen Tenaga Kerja.

Data baru muncul setelah indeks harga konsumen Januari dan laporan penjualan ritel lebih tinggi dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan Fed akan melangkah lebih jauh dalam upaya menekan inflasi.

"Klaim pengangguran yang menurun menunjukkan pasar tenaga kerja tetap ketat," kata Kepala Portofolio Konstruksi Morgan Stanley Mike Loewengart dikutip CNBC International.

Sementara Presiden Federal Reserve St. Louis James Bullard menganjurkan kenaikan suku bunga 50 basis poin. Kenaikan itu bisa terjadi di bulan Maret. Hal ini membebani bursa saham. Presiden Fed Cleveland Loretta Mester juga mengatakan pihaknya mendukung kenaikan suku bunga lebih besar.

Dow Jones berada di jalur mencatat kerugian mingguan ketiga berturut-turut. S&P 500 mendatar pada minggu ini, dan Nasdaq siap naik.

Investor juga akan mengamati pendapatan perusahaan seperti Dropbox, DoorDash, dan DraftKing. Semuanya dijadwalkan untuk melaporkan kinerja pada Kamis.

