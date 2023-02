Harga Minyak Turun karena Pasokan Bertambah dan Data Ekonomi

Chiago, Beritasatu.com - Harga minyak sedikit melemah pada Kamis (16/2/2023) setelah diperdagangkan dalam kisaran sempit karena pasar membebani sinyal ekonomi Amerika Serikat (AS) yang beragam, prospek pemulihan permintaan Tiongkok, dan peningkatan stok minyak AS.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 24 sen menjadi US$ 85,14 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS jadi US$ 78,49 per barel, turun 10 sen.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Minyak Terpuruk karena Permintaan Dikhawatirkan Turun

Sementara data AS menunjukkan pasar pekerjaan AS tetap kuat, tetapi indeks manufaktur di wilayah Atlantik anjlok.

Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester mengatakan bank sentral bisa menjadi lebih agresif dengan kenaikan suku bunga jika inflasi masih naik. Laporan terbaru inflasi menunjukkan harga tetap tinggi. Namun Mester tidak mengharapkan AS jatuh ke dalam resesi.

Dolar naik ke puncak 6 minggu. Penguatan dolar membuat komoditas berdenominasi greenback seperti minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. "Brent gagal lagi bergerak di atas rata-rata pergerakan 100 hari minggu ini," kata analis UBS Giovanni Staunovo dikutip CNBC International.

Administrasi Informasi Energi (EIA) pada Rabu (15/2/2023) melaporkan stok minyak mentah AS minggu lalu naik ke level tertinggi sejak Juni 2021 setelah peningkatan lebih besar dari perkiraan.

"Harga minyak sangat fluktuatif saat ini," analis OANDA Craig Erlam.

BACA JUGA

Harga Minyak Ambles 1% karena Kekhawatiran Pasokan di Pasar

Hal ini karena pemotongan 500.000 barel per hari minyak Rusia mulai Maret, pemulihan ekonomi Tiongkok, dan prospek ekonomi global yang tidak pasti.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) minggu menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2023 dipicu pertumbuhan permintaan Tiongkok.

Di sisi pasokan, Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan kesepakatan OPEC+ saat ini untuk memangkas target produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari (bpd) akan dikunci hingga akhir tahun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini