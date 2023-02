Harga Emas Rebound dari Posisi Terendah 1 Bulan karena Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas rebound dari level terendah 1 bulan pada Kamis (16/2/2203) karena pelemahan dolar dan investor mengambil kesempatan membeli di harga murah.

Harga emas di pasar spot menguat 0,4% menjadi US$ 1.842,67 per ons dan harga emas berjangka AS naik 0,4% menjadi US$ 1.851,80.

Advertisement

"Pernyataan Presiden Fed Cleveland Mester soal kenaikan suku bunga 50 bps pada pertemuan terakhir membuat emas naik dari posisi terendah," kata trader Heraeus Precious Metals Tai Wong, di New York dikutip CNBC International.

BACA JUGA

Harga Emas ke Level Terendah 1 Bulan karena Spekulasi Fed

Emas turun 6,8% dari level tertinggi 10 bulan yang dicapai awal bulan ini ke posisi terendah Kamis.

Data menunjukkan indeks harga produsen AS melambung ke 0,7%, lebih tinggi dari perkiraan konsensus 0,4%. Sementara data klaim pengangguran menunjukkan pasar tenaga kerja tangguh.

Menyusul data tersebut, patokan imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik ke puncak lebih 1 bulan. Sementara dolar memperpanjang kenaikannya ke level tertinggi 6 minggu. Hal ini membuat emas menjadi mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Bank sentral AS, The Fed diperkirakan akan menaikkan kembali suku bunga tambahan dua kali sebesar 25 basis poin pada bulan Maret dan Mei.

BACA JUGA

Harga Emas Flat, Paladium Ambles ke Level Terendah 4 tahun

Meningkatnya suku bunga AS dan imbal hasil obligasi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan tanpa hasil.

Harga perak di pasar spot naik 0,4% menjadi US$ 21,71 per ons, platinum bertambah 1% menjadi US$ 924,02, dan paladium naik 4,2% menjadi US$ 1.525,39.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini