IHSG Hari Ini Jumat 17 Februari 2022 Menguat ke Zona Hijau

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini Jumat (17/2/2023) dibuka naik di tengah positifnya bursa saham Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.25 WIB, IHSG naik 19,7 poin (0,28%) menjadi 6.913.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 493,1. Indeks LQ45 naik ke 957,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) tergerus menjadi 580,5.

Bursa AS Wall Street jatuh pada Kamis (16/2/2023) setelah laporan inflasi memanas dan penurunan klaim pengangguran. Hal ini menunjukkan ekonomi AS bertahan di tengah kenaikan suku bunga Federal Reserve, The Fed. Dow Jones Industrial Average melemah 431,20 poin, atau 1,26%, ditutup pada 33.696,85. S&P 500 merosot 1,38% menjadi 4.090,41, dan Komposit Nasdaq turun 1,78% menjadi 11.855,83.

Microsoft dan Disney memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan Dow, masing-masing turun 2,66% dan 3,12%. Sementara Tesla anjok 5,69% setelah penarikan kendaraan, sehingga membebani S&P 500.

Sementara IHSG di BEI Kamis (16/2/2023), ditutup melemah 18,88 poin (0,27%) menjadi 6.895,66. Indeks bergerak dalam rentang 6.875,30-6.933,28 dengan nilai transaksi Rp 8,21 triliun. Pelemahan indeks dipengaruhi atas penurunan sebagian besar saham, seperti saham sektor kesehatan 0,73%, sektor konsumer non primer 0,53%, sektor keuangan 0,22%, dan sektor material dasar 0,14%. Sebaliknya penguatan melanda saham sektor teknologi 1,04%, sektor infrastruktur 0,92%, dan sektor konsumer primer 0,55%.

