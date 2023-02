BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan Hingga Akhir Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Faisal Rachman memperkirakan Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% hingga akhir tahun 2023.

Menurut Faisal, meskipun ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian mengenai kapan kebijakan suku bunga global akan mencapai puncaknya karena inflasi global tetap tinggi meskipun sudah mereda tetapi sektor eksternal Indonesia dinilai tetap tangguh.

"Secara keseluruhan, BI-7DRRR kami perkirakan akan tetap di level 5,75% hingga sisa tahun 2023 dengan tetap mewaspadai perkembangan ekonomi global ke depan yang masih penuh dengan ketidakpastian,” ucap Faisal, Jumat (17/2/2023).

Menurut Faisal, ada sejumlah faktor yang mendorong BI untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan. Dari sisi kegiatan perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 3,87 miliar pada januari 2023.

Portofolio pasar membukukan aliran masuk modal sebesar Rp 47,7 triliun year to date (ytd) per 15 Februari 2023 dengan rincian Rp 47 triliun di pasar SBN dan Rp 0,7 triliun di pasar saham. Nilai tukar rupiah terhadap US$ terapresiasi sebesar 2,3% ytd per 15 Februari 2023.

Mencermati kinerja perdagangan yang mengesankan pada tahun 2022, neraca berjalan tahun 2022 menjadi surplus sekitar 1,05% dari PDB.

"Namun, kami memperkirakan neraca transaksi berjalan pada tahun 2023 akan berubah menjadi defisit yang dapat dikelola sekitar 1,10% dari PDB karena pertumbuhan ekspor diperkirakan akan melambat karena penurunan harga komoditas dan lesunya permintaan global,” tutur Faisal.

Sementara itu, inflasi domestik diperkirakan akan tetap berada di atas batas atas kisaran target 2%-4% setidaknya hingga semester pertama 2023, di tengah dampak putaran kedua penyesuaian harga BBM terhadap barang dan jasa lain dan efek dasar yang rendah di paruh pertama tahun 2022.

“Kami memperkirakan inflasi akan terus menurun pada paruh kedua menuju 3,60% pada akhir tahun 2023,” kata Faisal.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya semula memperkirakan inflasi inti bergerak sampai 3,7%. Namun, kondisi pada Desember dan Januari 2022 menunjukkan inflasi inti bergerak lebih rendah dari yang diperkirakan.

“Kami perkirakan inflasi ini paling tinggi di semester I-2023 sebesar 3,6%. Sementara itu, inflasi akan kembali di bawah 4% mulai September 2023. Inflasi ini ada pengaruh based effect setelah kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 2022. Begitu based effect hilang, inflasi akan kembali di bawah 4%. Kami perkirakan 3,5% pada semester II nanti,” ucap Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Februari 2023, Kamis (16/2/2023).

