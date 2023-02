Entitas Bumi Resources Temukan Cadangan Mineral 8 Juta Ton

Jakarta, Beritasatu.com - Anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yaitu PT Citra Palu Minerals (CPM) mengumumkan penemuan tambahan cadangan mineral baru sebesar 8 juta ton bijih di Blok 1 (Poboya), Palu, Sulawesi. Penemuan tersebut berhasil menambah jumlah cadangan mineral dari 14 juta ton bijih menjadi 22 juta ton bijih.

Jumlah cadangan mineral tersebut merupakan bagian dari sumber daya mineral sebesar 28 juta ton bijih. Rata-rata kadar kandungan emas dalam cadangan dan sumber daya mineral yang dioperasikan oleh CPM sekitar 2,4 g/t.

“Tambahan cadangan dan sumber daya mineral tersebut akan meningkatkan umur produksi dari tambang emas kami di Poboya, Palu. Kami berharap untuk dapat meningkatkan produksi emas di tahun 2023 dari pabrik emas kedua kami di Palu yang baru saja diselesaikan akhir tahun lalu. Kenaikan produksi emas tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan kami tahun ini,” papar Direktur Utama PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Agus Projosasmito dikutip Investor Daily Kamis (16/2/2023).

BUMI baru saja mendapatkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memproduksi sebanyak 81,4 juta ton batu bara pada 2023 atau naik 14,6% (yoy). Izin produksi itu di atas ekspektasi yang sebesar 77 juta ton.

“Kami melihat hal ini sebagai sentimen positif didorong oleh BUMI dapat memonetisasi harga batu bara yang masih berada di level tinggi,” papar analis Samuel Sekuritas Juan Harahap dalam risetnya.

Tahun ini, lanjut dia, Samuel Sekuritas memperkirakan BUMI masih mencatatkan pertumbuhan pada laba bersih menjadi US$ 554 juta dengan pertumbuhan 5,3% (yoy), yang didorong oleh penurunan beban bunga 78,1% (yoy) menjadi US$ 36 juta . Hal itu seiring pembayaran utang sebesar US$ 1,56 miliar melalui NPR (non pre-emptive rights) atau private placement pada kuartal IV 2022. “Patut diketahui, utang OWK (obligasi wajib konversi) perseroan sudah dikonversi seluruhnya pada Desember 2022,” sebut Juan.

