Erick Thohir Angkat Yadi Jaya Ruchandi Jadi Dirut Danareksa

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Yadi Jaya Ruchandi sebagai direktur utama PT Danareksa (Persero). Yadi sebelumnya adalah dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang berada di bawah holding Danareksa.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-31/MBU/02/2023, pengangkatan Yadi pada 16 Februari 2023 menggantikan Dirut sebelumnya Arisudono Soerono yang telah menjabat sejak 2020 lalu.

Sebelumnya, Yadi menjabat sebagai Direktur Utama PPA sejak 9 Oktober 2020. Yadi juga pernah menjabat sebagai Direktur Investasi 2 yang membawahi kegiatan investasi dan pengelolaan aset PPA.

Sebelum bergabung dengan PPA, Yadi berpengalaman sebagai Senior Executive Vice President Bank Exim (2019-2020), Chief Financial Officer PT Tuban Petrochemicals Industries (2016-2019), Chief Operating Officer pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2010-2016), Executive Vice President Pengembangan Proyek pada PT Cardig International Aviation (2009), Corporate Finance Group Head (Deputy CFO) pada PT Cardig International (2004-2006), Senior Investment Officer pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004), Capital Market Dealer pada American Express Bank Jakarta (1999-2000), dan Assistant Manager Treasury Analyst pada American Express Bank Jakarta (1997-1999).

Yadi memiliki gelar Sarjana Teknik Mesin Universitas Indonesia (1995) dan Master of International Management (MBA) dari Thunderbird-The American Graduate School of International Management, Arizona, USA dengan fokus International Finance and International Operation (1997). Beliau juga memiliki sertifikasi CFA.

Dengan telah dilantiknya Yadi sebagai Direktur Utama, maka susunan Direksi PT Danareksa (Persero) berubah menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Yadi Jaya Ruchandi

Direktur Investasi : Chris Soemijantoro

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Muhammad Teguh Wirahadikusumah

Direktur SDM & Hukum : R. Muhammad Irwan

