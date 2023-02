Sempat Dilanda Aksi Jual, Bitcoin Rebound Dekati US$ 25.000

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) berbalik menguat 3,5% ke US$ 24.636,8 dalam 24 jam terakhir perdagangan pada Sabtu (18/2/2023). Di periode yang sama, kapitalisasi pasar global kripto naik 2,88% menjadi US$ 1,12 triliun.

Menurut data Coinmarketcap.com, Ethereum (ETH) menguat 2,5% menjadi US$ 1.700,8, BNB naik 2,11% ke US$ 315,78, XRP naik 1,24% menjadu US$ 0,3949, Cardano naik 2,16% menjadi US$ 0,4042.

Advertisement

Bitcoin (BTC) sempat turun tajam di bawah level tertinggi di atas $25.000 pada hari Jumat, seiring konsolidasi pasar kripto.

BACA JUGA

Februari, Harga Bitcoin Berpotensi Lanjutkan Tren Positif

BTC/USD sempat turun ke level terendah intraday US$ 23.460,76 selama setelah mencapai level tertinggi $25.134,12 sehari sebelumnya.

Aksi jual tampaknya terjadi sebagai akibat bitcoin tidak mampu mempertahankan penembusan batas tertinggi di $24.200.

Penurunan Ethereum (ETH) lebih halus, dengan harga tetap relatif dekat dengan angka $1.700, menyusul level tertinggi $1.732,80 pada hari Kamis. Mirip dengan BTC, ETH turun di bawah level resistens $1.675.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini