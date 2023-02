Di Atas Target, Penjaminan KUR Askrindo 2022 Tembus Rp 164 T

Jakarta, Beritasatu.com- Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) membukukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 164 triliun sepanjang 2022 kepada terhadap 4,8 juta pelaku usaha UMKM. Raihan ini 104% dari target yang yang dicanangkan.

Direktur Operasional Askrindo Erwan Djoko Hermawan menerangkan, pencapaian ini bagian dari keyakinan atas perekonomian nasional yang semakin membaik, khususnya di sektor UMKM. Askrindo memberikan perhatian lebih pada masa Covid-19 dengan harapan seluruh UMKM dapat bertahan dan bangkit kembali sesuai harapan pemerintah.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program ini, Askrindo optimismis dan mendukung pemerintah dalam program penyaluran KUR tahun 2023 sebesar Rp 450 triliun," ungkap Erwan dikutip Investor Daily, Sabtu (19/2/2023).

Dia menjelaskan, Askrindo mengantisipasi berbagai hal dalam upaya memperlancar program KUR tersebut. Dari sisi internal, perseroan melaksanakan transformasi seperti peningkatan dan optimalisasi layanan KUR melalui penyempurnaan proses dan digitalisasi.

Menurut Erwan, kemudahan akses permodalan pelaku UMKM untuk menjalankan atau meningkatkan usahanya sangat diperlukan mengingat perannya sangat besar dalam kontribusi pemulihan ekonomi nasional. Askrindo sebagai perusahaan penjamin KUR yang ditugaskan pemerintah berperan memudahkan akses permodalan dalam pengajuan kredit perbankan.

Selain itu, Askrindo turut memperkuat layanan di 59 kantor cabang dan 6 kantor unit pemasaran di seluruh Indonesia. Inisiatif ini dalam rangka mendukung penjaminan penyaluran KUR di seluruh pelosok di Indonesia.

Adapun segmentasi KUR yang dijamin oleh Askrindo saat ini adalah perdagangan (42,2%), pertanian & kehutanan (33,1%), jasa dan sektor lainnya (11,8%), industri kecil (8,3%), penyediaan akomodasi (2,8%), perikanan dan kelautan (1,6%) dan konstruksi (0,2%). Total penyaluran KUR dicatatkan mencapai Rp 616,11 triliun terhadap 18,3 juta debitur serta penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 25,4 triliun dengan 40.900 debitur.

Erwan menambahkan, dengan adanya Permenko No 1, No 2, dan No 3 tahun 2023 yang mengharapkan debitur KUR dapat naik kelas, Askrindo tetap memberikan dukungan melalui Asuransi Kredit Kecil Produktif. Di samping itu, perusahaan terus melaksanakan kegiatan yang sifatnya edukasi dan literasi melalui program pendampingan dan pembinaan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

