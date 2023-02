Vale Indonesia Raup Laba US$ 200,4 Juta Sepanjang 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Laba PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 20,87% dari US$ 165,79 juta pada 2021 menjadi US$ 200,4 juta atau setara Rp 3,03 triliun pada 2022. Pertumbuhan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk didorong harga realisasi nikel yang lebih tinggi.

Dalam pengumuman capaian kinerja keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2022, perseroan membukukan EBITDA US$ 477 juta. CEO Vale Indonesia Febriany Eddy menginformasikan, harga jual nikel rata-rata tahun lalu, 35% lebih tinggi dibandingkan 2021.

“Harga yang lebih tinggi ini tentunya membawa dampak positif bagi kinerja keuangan kami,” kata Febriany sebagaimana dikutip dari Investor.id, Minggu (19/2/2023).

Meski ada kenaikan harga komoditas yang signifikan pada 2022, INCO mampu mempertahankan biaya tunai di kisaran US$ 11.000 per ton. Grup perusahaan tersebut, mencatat penjualan sebesar US$ 1.179,4 juta tahun lalu, naik 24% dari 2021 yang sebesar US$ 953,2 juta. Hal ini disebabkan harga realisasi rata-rata yang lebih tinggi.

