Sempat Naik, Harga Kebutuhan Pokok di Medan Berangsur Normal

Medan, Beritasatu.com- Harga sejumlah bahan pangan atau harga kebutuhan pokok yang sempat naik beberapa waktu lalu berangsur normal di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut), Minggu (19/2/2023).

Berdasarkan pantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Medan Deli, di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat, harga telur ayam yang sempat naik, saat ini sudah normal dijual mulai Rp 1.300 per butir sampai Rp 1.550 per butir sesuai ukuran.

"Berangsur turunnya harga telur mulai pertengahan bulan Januari hingga saat ini," kata Anto, salah satu pedagang telur, Minggu.

Anto menuturkan, untuk saat ini harga telur stabil. Sebelumnya naik, masuk bulan dua ini harganya agak turun sedikit. Orang yang biasanya ambil 20 butir, kini sudah 1 papan karena harganya terjangkau," tuturnya.

Tidak hanya telur, harga beras di pasar tradisional Medan Deli yang awalnya naik mulai berangsur turun sejak sepekan terakhir. Harga beras dibandrol Rp 10.000- Rp 12.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 13.000 per kilogramnya.

"Kalau hari ini turun, sebelumya sekitar Rp 13.000, sekarang bisa Rp 10.000 dan Rp 11.000, ada turun lagi tetapi sedikit, karena bulan ini petani lagi panen," ucap Dika, pedagang beras.

Sementara itu, harga bahan pokok pangan lainnya seperti daging sapi, daging ayam, cabai, bawang, tomat dan minyak goreng bermerek Minyakita masih tergolong normal, belum mengalami kenaikan.

Di pasar tradisional Medan Deli, harga daging sapi dibantrol Rp 120.000 per kilogram. Untuk daging ayam dijual Rp 32.000. Sementara untuk cabai merah Rp 38.000 per kilogram, tomat Rp 12.000 per kilogram, bawang merah Rp 30.000 per kilogram, bawang putih Rp 25.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng bermerek Minyakita dijual dengan harga sesuai pemerintah yakni Rp 14.000 per kemasan.

Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah terus mengontrol harga bahan pokok pangan agar tidak mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan.

