Harga Cabai dan Bawang Terus Melonjak, Pedagang Minta Solusi

Serang, Beritasatu.com - Harga cabai dan harga bawang di sejumlah pasar di Serang, Banten Minggu (19/2/2023) terpantau terus menggalami kenaikan. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi mengendalikan harga dan pasokan.

Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Serang Banten, harga cabai rawit merah 3 hari lalu masih dijual Rp 40.000 per kilogram (kg), tetapi pada Minggu (19/2/2023) melonjak mencapaip Rp 75.000 per kilogram.

Sementara harga cabai merah dan cabai keriting merah dari Rp 35.000 per kg naik menjadi Rp 50.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp 20.000 per kilogram naik menjadi Rp 30.000 rupiah per kilogram. Adapun harga cabai rawit hijau dari Rp 75.000 per kilogram naik menjadi Rp 100.000 per kilogram.

"Cabai rawit merah naik baru 3 hari ini, yang beli sekarang kebanyakan seperempat kg," kata Herman, pedagang di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Minggu (19/2/2023).

Tidak hanya cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga naik. Harga bawang merah dari Rp 20.000 per kilogram naik menjadi Rp 50.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp 30.000 rupiah per kilogram naik menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Hal yang sama terjadi pada harga sayuran seperti tomat, kentang.

Kenaikan harga ini terjadi dari tingkat distributor. Pedagang harus membeli komoidtas dari sentra dengan harga tinggi.

Diduga kenaikan harga karena beberapa wilayah di sentra penghasil terendam banjir. Akibatnya bahan komoditas yang siap panen, tidak memghasilkan cuan.

Para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai dan sayur masih akan terus terjadi. Pedagang berharap pemerintah segera mencari solusi menstabilkan harga di pasaran. Kenaikan harga bukan menguntungkan pedagang, justru merugi karena stok yang sudah dikirim banyak membusuk dan sulit dijual.

Salah satu pembeli Nayruli, mengaku hanya membeli cabai seperempat kg. "Cuma beli seperempat, harganya lagi naik, biasanya beli 1 kilogram, buat jualan karena mahal belinya cuma seperempat," kata dia Minggu (19/2/2023).

