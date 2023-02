MIND ID: Semua Sektor Harus Kolaborasi Jika Ingin Net Zero Emission

Jakarta, Beritasatu.com - Komitmen MIND ID mewujudkan net zero emission dan energi terbarukan menjadi bagian dari visi besar SDG's Grup MIND ID. Dengan visi Good Mining Practices for Sustainability Pathways, MIND ID memiliki enam aspek utama dalam hal pengelolaan SDG's 2030.

Enam aspek tersebut meliputi, pengelolaan dan transformasi energi, pengelolaan air, praktik penambangan yang baik, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan polusi, dan penciptaan ekosistem industri yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Keenam aspek ini diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik dari anggota Holding Grup MIND ID di seluruh kawasan operasional," kata Direktur Operasi dan Portofolio MIND ID Danny Praditya.

Net zero emission harus didukung oleh regulasi, teknologi, dan kemauan setiap entitas industri untuk berkolaborasi. Tiga hal tersebut dikatakan Danny bisa menciptakan ekosistem industri yang kondusif, sehingga investasi dan pengembangan usaha bisa terus berjalan.

“Menuju net zero emission, tantangannya sangat besar, sangat berat untuk Indonesia, tapi kita sudah berkomitmen. Semua pihak, semua sektor harus bahu-membahu dan melihat secara holistik, tidak hanya dari projek tapi juga kebijakan-kebijakan yang mendukung,” jelas Danny.

Untuk merealisasikan komitmen pemerintah, lanjut Danny, semua harus mengerucut menuju satu tujuan.

“Kita tidak bisa berdiri sendiri, penyedia energi bersih, kita pengelola sumber daya, PLN menyediakan listrik, industri mengembangkan industri dan hilirisasi, itu harus ditopang semua kebijakan dari investasi, kebijakan lingkungan, energi, fiskal dan moneter,” jelas Danny.

Sementara itu, strategi transisi energi yang disiapkan MIND ID Grup berbasis pada 3 pilar yaitu to prevent, to reduce, to mitigate.

“Kita juga mengeksplorasi setiap pilar dari SDG's dan melihat berbagai kemungkinan untuk kita elaborasi ke dalam program-program di setiap grup terutama investasi-investasi yang mendukung hilirisasi dan energi yang berkelanjutan," tambah Danny.

3 program pilar tersebut yaitu, to prevent yakni melakukan investasi, menyediakan infrastruktur, dan melakukan improvisasi pengurangan karbon dalam setiap rantai usaha, to reduce yaitu melakukan pembatasan emisi dengan secepat mungkin dan terakhir to mitigate yaitu mengolah kembali setiap residu yang dihasilkan. Dengan tiga pilar tersebut, Grup MIND ID optimis bisa mewujudkan net zero emission pada tahun 2060, sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia.

