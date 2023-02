Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2024 di Angka 2,16 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berada pada kisaran 2,16% sampai 2,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi di tahun 2022 dan 2023 sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 sebesar 5,3% sampai 5,7%.

“Untuk tahun 2024 kami perkirakan defisit akan makin menurun pada level 2,16% sampai 2,64% dari PDB dengan primary balance mendekati 0%,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas (Ratas) di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Sri Mulyani mengatakan di tahun 2024 nanti ada beberapa program yang menjadi prioritas pemerintah yaitu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024. Dalam hal dibutuhkan pendanaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kedua yaitu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting setiap 3,8%, hingga mencapai 14% di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar penurunan stunting per tahun dapat mencapai angka 3% per tahun. Untuk mencapai target-target tersebut dibutuhkan alokasi anggaran dimulai pada tahun 2023 hingga nanti tahun 2024.

“Stunting (ditargetkan) turun 3,8% (per tahun) ini berarti perlu upaya yang keras dan alokasi biaya untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah juga akan terus memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas dan juga daya kompetitif perekonomian domestik.

"Belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional,” imbuh Sri Mulyani.

Adapun asumsi makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.800-15.400 per dolar AS.

Selanjutnya, suku bunga surat perbendaharaan negara 6,5-7,4%, ICP US$ 75 sampai 85 per barel, produksi minyak 592 ribu – 691 ribu barel per hari, dan produksi gas 1,007 juta - 1,058 juta juta barel setara minyak per hari.

Target pembangunan tahun 2024 adalah tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5 %, rasio gini 0,36 sampai 0,37, dan tingkat pengangguran 3,6% sampai 4,3%.

Sementara itu, dari sisi investasi pemerintah menargetkan untuk mencapai realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu dari sisi investasi pemerintah perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan.

"Kami juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk riset, vokasi dan tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasis elektronik, dan baterai,” pungkas Sri Mulyani.

