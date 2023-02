Buyback Saham, Matahari Department Store Siapkan Dana Rp 1 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Matahari Departement Store Tbk (LPFF) berencana lakukan pembelian kembali sahamnya atau buyback saham pada Rapat Umum Pemegan Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang akan diadakan pada tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp 1 triliun.

Pembelian kembali saham akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dan ditempatkan perseroan dan akan dilakukan pada Saham Seri C.

Buyback saham akan dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Matahari Department Store yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Matahari Department Store akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung sejak hari diselenggarakannya RUPST.

Sedangkan alasan dilakukanya buyback saham karena salah satu bentuk usaha Matahari Department Store untuk meningkatkan nilai pemegang saham perseroan sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.

Corporate Secretary & Legal Director, Miranti Hadisusilo menerangkan, perseroan berharap tidak akan terjadi penurunan pendapatan yang signifikan akibat dari pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dan tidak berdampak signifikan terhadap pembiayaan perseroan.

LPPF mencatatkan laba bersih per saham per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 351 juta, sedangkan proforma laba bersih per saham apabila pembelian kembali saham dilaksanakan (dengan asumsi jumlah pembelian kembali saham dilakukan dalam jumlah maksimum) adalah sebesar Rp 447 juta.

"Kami akan mengumumkan laporan kinerja tahun 2022 dan laba bersih per saham tahun 2022 nya pada tanggal 24 Februari 2023,” tuturnya.

Hingga penutupan perdagangan Senin (20/2/2023), saham LPPF terpantau parkir di Rp 5.200 atau naik 0,48% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Harga tersebut juga mencerminkan kenaikan sebesar 11,83% dari posisi awal 2023 yang saat itu berada di Rp 4.650.

