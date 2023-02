Sri Mulyani: Kemiskinan dan Stunting Prioritas APBN 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Khususnya yang terkait dengan upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

Pertama yaitu pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% di tahun 2024. Dengan target tersebut maka akan terjadi penurunan kemiskinan secara menyeluruh.

“Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan dari kebutuhan pendanaan akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 pada Senin (20/02/2023).

Kedua yaitu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting setiap 3,8%, hingga mencapai 14% di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar penurunan stunting per tahun dapat mencapai angka 3% per tahun. Untuk mencapai target-target tersebut dibutuhkan alokasi anggaran dimulai pada tahun 2023 hingga nanti tahun 2024.

“Stunting (ditargetkan) turun 3,8% (per tahun) ini berarti perlu upaya yang keras dan alokasi biaya untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas dan juga daya kompetitif perekonomian domestik.

“Belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional,” tandasnya.

Sebagai informasi, asumsi makro dalam KEM-PPKF 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.800-15.400 per dolar AS, suku bunga surat perbendaharaan negara 6,5-7,4%, ICP US$ 75 sampai 85 per barel, produksi minyak 592 ribu – 691 ribu barel per hari, dan produksi gas 1,007 juta - 1,058 juta juta barel setara minyak per hari.

Adapun target pembangunan tahun 2024 adalah tingkat kemiskinan 6,5% sampai 7,5 %, rasio gini 0,36 sampai 0,37, dan tingkat pengangguran 3,6% sampai 4,3%. (ark)

