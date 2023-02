Manfaatkan Teknologi Huaxin, Surge Perkuat Eksosistem Digital

Jakarta, Beritasatu.com - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge perusahaan infrastruktur digital terintegrasi, menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understading/MoU) dengan China Huaxin Post and Telecom Technologies Co, Ltd (Huaxin) untuk meningkatkan pangsa pasar dan ekosistem digital Surge dengan memanfaatkan teknologi Huaxin. Penandatanganan dihadiri Presiden Direktur Surge, Hermansjah Haryono dan Wakil Presiden Huaxin Mr Tang Hui di Jakarta, belum lama ini.

Kolaborasi strategis ini terkait dengan pemanfaatan keunggulan teknologi Huaxin dalam menyediakan layanan inovatif untuk memenuhi permintaan pelanggan untuk secara sinergis membantu Surge meningkatkan pangsa pasarnya serta mendukung mengembangkan segmen bisnis baru.

“Dengan ditandatanganinya MoU dengan Huaxin, Surge yakin akan mempercepat pengembangan bisnis Surge dengan memanfaatkan jaringan fiber optic di sepanjang rel kereta api," kata CEO Surge, Hermansjah Haryono dikutip Investor Daily Selasa (21/2/2023).

Ekosistem digital Surge, mencakup jaringan serat optik sepanjang 2.800 km di sepanjang rel kereta api, melintasi 591 kota besar maupun kota kecil di Pulau Jawa, potensi pendirian dan pemanfaatan ribuan tiang di sepanjang rel kereta api dan stasiun kereta api, pembangunan edge data center (EDC) di setiap stasiun.

Surge dan Huaxin akan memprioritaskan proses adopsi keahlian dan kemampuan Huaxin dalam pengembangan 5G fixed wireless access (FWA), konstruksi teknik telekomunikasi, konstruksi teknik elektro-mekanis dalam transportasi, keamanan publik, smart agriculture, in-building solutions (IBS), jaringan WiFi, pengembangan smart city, dan pengembangan smart industry park. "Pada tahap awal, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat implementasi 5G FWA untuk mempenetrasi populasi yang padat di sepanjang jalur kereta, dengan target 10 juta pengguna di Indonesia," kata dia.

Vice President Huaxin, Tang Hui mengatakan sektor bisnis integrasi sistem dari China Huaxin memiliki pengalaman yang lama di bidang jaringan komunikasi operator, integrasi sistem industri transit kereta api dan digitalisasi perusahaan. "Kemampuan end-to-end kami seperti desain, pengiriman, pengoperasian, dan pemeliharaan turnkey projects telah diapresiasi oleh pelanggan di banyak pasar internasional, termasuk jaringan broadband kabel dan wireless, proyek integrasi sistem transit kereta api, proyek pemberdayaan industri, dan proyek transformasi digital perusahaan.

Dia berharap dapat melakukan diskusi mendalam dan kerja sama dengan Surge dalam smart transportation, smart manufacturing, smart education, dan digitalisasi perusahaan.

