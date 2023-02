Kolaborasi, Lion Parcel Dukung Distribusi Pos Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - PT Lion Express atau Lion Parcel dan PT Pos Indonesia, melakukan kolaborasi dalam pendistribusian paket atau middle mile domestik ke seluruh wilayah di Indonesia.

Chief Sales Officer Lion Parcel, Arif Wibowo mengatakan, pihaknya mengapresiasi skerja sama sekaligus kepercayaan yang diberikan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertua di Indonesia, yaitu Pos Indonesia, dalam pendistribusian paketnya secara nasional.

"Lewat kuatnya infrastruktur dan tingginya aksesibilitas domestik Lion Parcel, kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh sebagai langkah mengoptimalkan efisiensi dan percepatan proses pengiriman barang Pos Indonesia dari satu daerah ke daerah lainnya," kata Arif Wibowo, di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Menurut Arif, Lion Parcel sendiri menyediakan layanan first, middle, hingga last mile baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Adapun pengiriman first mile adalah proses di mana pengirim menyerahkan paketnya ke pihak logistik.

Sementara, pengiriman middle mile adalah proses pendistribusian yang dilakukan pihak logistik dari hub area pengirim ke hub area penerima, dan last mile adalah proses yang dilakukan pihak logistik untuk mengirim dan menyerahkan paket ke penerima.

"Melalui kerja sama dengan Lion Parcel, proses pengiriman barang Pos Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih cepat dan efisien karena memaksimalkan penggunaan seluruh armada di infrastruktur Lion Group seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Super Air Jet,” tambah Arif.

Sementara, Direktur Operasi dan Digital Services Pos Indonesia, Hariadi mengatakan, pihaknya merasa senang dapat bekerja sama dengan Lion Parcel, yang merupakan salah satu perusahaan logistik tepercaya di tanah air.

"Kerja sama ini akan mempercepat proses distribusi kami dan diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi pelanggan Pos Indonesia," kata Hariadi.

Arif menambahkan, sebagaimana kolaborasi telah menjadi semangat yang ditanamkan di Lion Parcel, kerja sama dengan Pos Indonesia diharapkan dapat membuka banyak peluang untuk berkembang demi percepatan proses distribusi di Indonesia.

Kolaborasi ini juga merupakan salah satu wujud dari dukungan Lion Parcel terhadap peningkatan pergerakan logistik di Indonesia untuk jangkauan jangka panjang dan meluas yang akan berpengaruh pada pemenuhan permintaan layanan logistik para pengguna jasa.

"Kami berharap adanya kolaborasi ini akan menjadi awal yang baik bagi kami di awal tahun 2023 serta inovasi yang berkelanjutan dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dapat terus terjalin dengan baik,” tutup Arif.

