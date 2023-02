Bitcoin dan Ethereum Kompak Melemah 3%

Jakarta, Beritasatu.com – Menurut data Coinmarketcap.com, harga bitcoin (BTC) dalam 24 jam terakhir melemah 3,38% ke US$ 24.053,95, sementara ethereum (ETH) turun 3,36% ke US$ 1.640,34. BNB turun 2,57% ke US$ 306,84, XRP turun 1,82% ke US$ 0,3895.

Dalam periode tujuh hari terakhir, bitcoin masih mencatat kenaikan 8,75% dan ethereum naik 5,79%. BNB naik 3,29% dalam sepekan dan XRP naik 2,18%.

Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin mengungkapkan faktor yang mempengaruhi harga kripto adalah data Producer Price Index serta data ketenagakerjaan.

“Data tersebut meliputi Indeks Harga Produksi (Producer Price Index/PPI) dan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) yang memenuhi harapan, serta data pengangguran yang menunjukkan kebijakan ketat dari The Federal Reserve (Fed),” ungkap Timo dalam risetnya, Rabu (22/2/2023).

PPI Januari menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,7% m/m, melebihi perkiraan konsensus sebesar 0,4%. Meskipun tingkat inflasi PPI untuk jasa berada pada 5,0%, lebih rendah dari tingkat inflasi barang yang mencapai 7,5%.

Dari sisi angka pengangguran, menurut Departemen Tenaga Kerja AS, klaim pengangguran awal naik 13 ribu menjadi 196 ribu. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata di tahun 2019 yang mencatat sekitar 220 ribu klaim per minggu ketika pasar tenaga kerja berada dalam kondisi serupa.

Timo menambahkan, faktor pendukung lainnya yang dapat memengaruhi harga kripto yaitu harga dolar AS yang menguat dan mengindikasikan bahwa, lebih banyak orang ingin memegang fiat seperti dolar. Apalagi dolar saat ini juga merupakan trading pair utama pada perdagangan aset kripto.

“Tentu kita semua berharap ekonomi global terus menguat yang pastinya dapat memberikan dampak positif bagi perdagangan kripto ke depan,” tutup Timo.

