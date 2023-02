Pasar Pay Later Prospektif, Atome Catat Kenaikan Transaksi 360 Kali

Jakarta, Beritasatu.com - Atome, layanan pay later (beli sekarang bayar nanti) sepanjang 2022 mencetak peningkatan transaksi 360 kali dengan penghasilan gross merchandise value (GMV) 420 kali lebih banyak dibandingkan akhir tahun 2020. Hal ini sejalan dengan besarnya pengguna pay later di Indonesia.

"Angka ini didapat dari total pembiayaan yang telah diberikan Atome kepada penggunanya yang mayoritas (70%) dari daerah Jawa dan Bali," kata General Manager Atome Indonesia yang baru Rizki Fadhilla Anwar dikutip Investor Daily Rabu (22/2/2023).

Rizky mengatakan besarnya ekosistem pay later di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan penetrasi pengguna Atome di tahun 2022 yang meningkat 9.600% mencapai 5 juta pengunduh aplikasi. "Angka ini akan terus ditingkatkan, melihat mobilitas dan gaya hidup masyarakat sudah kembali berjalan normal jika dibandingkan dengan tahun lalu," kata Rizky.

Dia optimistis Atome bisa berkembang pesat di Indonesia, sama seperti pasar pay later di Eropa dan Amerika. Data riset GreyViews awal Februari 2022 menyatakan pasar pay later di Jerman bernilai US$ 13,8 miliar pada 2022 dan diperkirakan akan mencapai US$ 272,6 miliar pada 2030, dengan CAGR sebesar 45,2% dari tahun 2023 hingga 2030.

Dia mengatakan pencapaian Atome 2022 akan menjadi tolak ukur pertumbuhan bisnis perusahaan ke arah yang lebih positif pada 2023. "Atome siap memperluas bisnis hingga menjangkau banyak target pasar dan meningkatkan penetrasi pengguna pay later di Indonesia," kata dia.

Pada 2023 lata dia, Atome memiliki beberapa rencana dalam memperkenalkan inovasi finansial terbaru guna menjawab kebutuhan masyarakat untuk layanan finansial di Indonesia. “Antusias tim Atome baik di lokal maupun regional untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan industri pay later Indonesia menjadi bahan bakar saya dalam meneruskan tongkat estafet kepemimpinan," kata dia.

Rizki optimismis dapat membawa pertumbuhan bisnis Atome dalam memperbesar penetrasi pengguna pay later dan penerapan inklusi finansial di Indonesia.

Atome merupakan bagian Advance Intelligence Group, salah satu perusahaan startup teknologi terbesar di Singapura. Saat ini Atome sudah bekerja sama dengan belasan ribu toko ritel di beberapa negara Asia.

