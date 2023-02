Pemerintah Diminta Antisipasi Penurunan Harga Komoditas

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah harus mewaspadai pengaruh penurunan harga komoditas terhadap penerimaan pajak. Realisasi pajak sebesar Rp 162,2 triliun per 31 Januari 2023 memang terjadi pertumbuhan 48,9% namun angka pertumbuhan menurun dari posisi yang sama tahun 2022 yang sebesar 59,5%.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kondisi penerimaan pajak di tahun 2023 ini akan terpengaruh dengan pelemahan harga komoditas.

“Saya kira ini juga tidak terlepas dari faktor harga komoditas yang relatif sudah berada pada level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Alhasil perlu menjadi kewaspadaan bagi pemerintah apalagi mengingat harga komoditas di sepanjang tahun ini diproyeksikan akan relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” kata Yusuf, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Sedangkan dari sisi belanja realisasi belanja negara mencapai Rp 141,4 triliun (4,6% dari target) atau tumbuh 11,2%, Yusuf menilai, ada pencapaian pencapaian pertumbuhan yang baik ditandai dengan pertumbuhan belanja yang mencapai 11% pada belanja per 31 Januari 2023.

Angka ini relatif lebih baik bila dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan belanja negara pada periode yang sama di tahun 2022. Sebab pada 31 Januari 2022 realisasi belanja negara mengalami kontraksi 13%.

"Pertumbuhan belanja pada Januari 2023 ini merupakan hal positif dalam konteks belanja pada APBN ini digunakan sedini mungkin di awal tahun untuk beragam pos-pos yang berkaitan dengan upaya melanjutkan pemulihan ekonomi,” kata Yusuf.

Sementara, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan masih terlalu dini untuk menilai kinerja APBN 2023, sebab masih ada waktu 11 bulan ke depan.

“Mungkin baru kelihatan pada bulan ketiga atau kuartal I 2023 . Bisa dilihat juga dampaknya ke pertumbuhan ekonominya. Terkait dengan dampak ke pertumbuhan ekonomi tentu belanja harus digenjot di awal tahun. Masih di bawah 5% pada bulan Januari, harus digenjot lagi,” kata Nailul.

