Bitcoin dan Ethereum Melemah Sambut Rilis the Fed

Jakarta, Beritasatu.com – Bitcoin sempat turun hingga ke US$ 23.800 setelah risalah the Federal Reserve dirilis. Risalah The Fed, Rabu (22/2/2023), mengindikasikan bank sentral AS itu masih agresif (hawkish) dalam menaikkan suku bunga.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Kamis pagi (23/2/2023), Bitcoin (BTC) turun 0,94% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 24.219,41 per koin atau setara Rp 368,08 juta (kurs, Rp 15.198).

Senasib dengan Bitcoin, Ethereum (ETH) melemah pagi ini. ETH terkoreksi 1,1% dalam sehari terakhir. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level US$ 1.643,48 per koin. Namun hal berdeda dialami Binance coin (BNB) yang malah menguat dalam 24 jam sebesar 0,26%. Hal itu membuat BNB dibanderol dengan harga US$ 312,08 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, harga kripto, terutama harga nama-nama blue chip besar seperti Bitcoin dan Ethereum, dalam beberapa tahun terakhir memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan ekuitas AS, terutama nama-nama teknologi besar. Korelasi itu agak melemah tahun ini, dengan kripto jauh mengungguli semua indeks ekuitas utama AS seperti S&P 500, Nasdaq 100 dan Dow Jones Industrial Average.

Analis di JP Morgan membuat beberapa pengamatan penting dalam sebuah catatan yang dirilis awal pekan ini. Indeks ekuitas AS seperti S&P 500 tidak pernah mencapai titik terendah sebelum akhir siklus kenaikan Fed, dan biasanya hanya mencapai titik terendah setelah Fed telah melakukan serangkaian penurunan suku bunga. Dow Jones dan S&P Selasa ditutup di titik terendah sejak Desember dan kembali melemah pascarilis the Fed.

Fed masih diharapkan untuk memberikan tiga kenaikan suku bunga lagi, dan implikasinya adalah bahwa S&P 500 dan indeks utama lainnya mungkin akan segera kembali ke posisi terendah 2022 yang dicetak Oktober lalu.

Musim pendapatan perusahaan kuartal IV-2022 yang lemah, yang menunjukkan bahwa resesi pendapatan akan datang pada tahun 2023 dikombinasikan dengan prospek suku bunga yang semakin tinggi pasti dapat membuat saham lebih rendah dalam waktu dekat. Sampai prospek ekuitas AS membaik, pedagang kripto harus meredam kegembiraan.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul Risalah The Fed Keluar, Volatilitas Pasar Kripto Makin Tinggi.

