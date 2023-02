IHSG Berpotensi Melemah, Ini Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Sekuritas merekomendasikan saham AGRO, ASII, ELSA, dan HMSP untuk perdagangan hari ini, Rabu (23/2/2023). IHSG masih didominasi tekanan jual dan berpotensi terkoreksi ke kisaran 6.712.

IHSG ditutup terkoreksi cukup agresif sebesar 0,9% ke 6.809, koreksi dari IHSG pun masih didominasi oleh tekanan jual dan ditutup di bawah MA60. Dengan tertembusnya area support, maka saat ini posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C, di mana IHSG akan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 6.712-6.759. Meskipun menguat, maka penguatannya akan cenderung terbatas yang diperkirakan akan berada di 6.814-6.835. Level support hari ini di 6.767, 6.641 dan resistance: 6.923, 6.961.

Saham-saham yang direkomendasikan hari ini adalah:

AGRO - Buy on Weakness

AGRO ditutup terkoreksi agresif sebesar 6,5% di 404, koreksi dari AGRO disertai dengan peningkatan volume penjualan dan menembus MA60. Selama AGRO masih bergerak di atas 352 sebagai stoplossnya, maka posisi AGRO saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [ii].

Buy on Weakness: 368-396

Target Price: 426, 458

Stoploss: below 352

ASII - Buy on Weakness

ASII ditutup menguat 0,9% di 5,625 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi ASII saat ini diperkirakan masih berada pada bagian dari wave [b] dari wave A dari wave (Y), sehingga ASII akan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 5.375-5.525

Target Price: 5.875, 6.050

Stoploss: below 5.200

ELSA - Buy on Weakness

ELSA ditutup terkoreksi 0,6% ke 310 dan masih didominasi oleh tekanan jual, namun koreksi ELSA tertahan Lower Band. Posisi ELSA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B, sehingga ELSA masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 302-306

Target Price: 326, 342

Stoploss: below 292

HMSP - Buy on Weakness

HMSP ditutup terkoreksi 0,9% ke 1,140 dan disertai oleh munculnya volume penjualan. Saat ini, posisi HMSP diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave A, sehingga koreksi HMSP akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 1.100-1.125

Target Price: 1.200, 1.220

Stoploss: below 1.075

