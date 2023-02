Harga Emas Antam Turun Rp 4.000 Per Gram, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dan Antam hari ini, Kamis (23/2/2023) turun akibat sentimen dari the Federal Reserve. Dalam risalah rapatnya, bank sentral AS mengindikasikan kenaikan suku bunga mendatang 25 bps dan menaikkan FFR menjadi 4,75% pada pertemuan berikutnya di bulan Maret.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan hari in turun Rp 4.000 menjadi Rp 1.015.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga turun Rp 4.000 ke Rp 900.000 per gram. Kontrak emas berjangka di pasar Comex untuk pengiriman April 2023 terpantau melemah 0,3% ke US$ 1.835,9 per troy ons.

The Fed menilai inflasi masih jauh di atas target 2% dan pasar tenaga kerja masih ketat, berkontribusi pada tekanan kenaikan upah dan harga yang berkelanjutan, sehingga kenaikan suku bunga dipandang masih perlu.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS. Goldman Sachs dan Bank of America memprediksi kenaikan suku bunga akan terjadi tiga kali lagi hingga mencapai kisaran 5,25%-5,5%. Sementara UBS memprediksi dua kali kenaikan pada pertemuan the Fed Maret dan Mei nanti.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 557.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.015.000

- Harga emas 2 gram: Rp 1.970.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.930.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.850.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.645.000

- Harga emas 25 gram: Rp 23.987.000

- Harga emas 50 gram: Rp 47.895.000

- Harga emas 100 gram: Rp 95.712.000

- Harga emas 250 gram: Rp 239.015.000

- Harga emas 500 gram: Rp 477.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 955.600.000

