Raiz Indonesia Bidik Nasabah Gen Z Naik 2 Kali Lipat Capai 200.000

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah peningkatan minat investasi pasar modal, PT Raiz Invest Indonesia (Raiz Indonesia), salah satu agen penjual efek reksa dana (Aperd) online optimistis pada 2023 dapat meningkatkan jumlah nasabah Gen-Z menjadi 200.000 orang atau naik dua kali lipat dari 2022. Proyeksi tersebut menjadi bagian rencana Raiz Indonesia meningkatkan jumlah total nasabah menjadi 1 juta nasabah, atau naik 40% dari akhir 2022 sekitar 700.000 nasabah.

“Saat ini masyarakat sudah semakin sadar keuangan sekaligus sadar teknologi, di mana Gen-Z juga didukung tingkat keingintahuan yang lebih tinggi daripada kategori umur lain,” ujar CEO Raiz Indonesia, Fahmi Arya Wicaksana, dikutip Investor Daily di Jakarta Rabu (22/2/2023).

Pada akhir tahun 2022, porsi nasabah Gen-Z Raiz Indonesia berada pada kisaran 10% dari total 700.000 nasabah. Jumlah nasabah tersebut mewakili jumlah rekening pengguna nasabah yang dikelola perusahaan. Dengan demikian tahun 2023 Raiz Indonesia menargetkan peningkatan porsi jumlah nasabah Gen-Z dua kali lipat menjadi 20% dari sebelumnya 10%.

Capaian 700.000 rekening nasabah perusahaan teknologi keuangan (fintech) di pasar modal tersebut menunjukkan kenaikan lebih 40% dari posisi akhir tahun sebelumnya yaitu 500.000 rekening nasabah.

Fahmi mengatakan tahun 2023 perusahaan optimistis jumlah nasabah Gen-Z dapat meningkat pesat yang disertai oleh pengembangan serta sosialisasi-edukasi kepada publik seperti lembaga pendidikan dan kampus.

"Tekanan inflasi yang mereda kami harapkan dapat menjadi pemicu peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat,” ujar Fahmi.

Terkait target dan kinerja, dia mengatakan Raiz Indonesia menargetkan dapat mencapai status rasio pendapatan terhadap beban (revenue per cost ratio) yang positif pada 2025.

Untuk meningkatkan pengguna, Raiz menggandeng lembaga pendidikan dan kampus lewat The 19th Marketing Insights Seminar and Training (MIST) yang digelar Management Student Society dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI).

PT Raiz Invest Indonesia (Raiz) telah terdaftar sebagai Agen Penjual Reksa Dana (Aperd) dari OJK sejak 10 Desember 2018 dan merupakan anak usaha dari Raiz Invest Limited asal Australia. Saat ini, Raiz Invest Ltd mencatatkan nilai produk investasi yang dijual perusahaan (fund under management/FUM) AUD$ 1,1 miliar dan membukukan kenaikan jumlah rekening nasabah baru sebesar 1,4% secara global sehingga jumlahnya mencapai 1,6 juta nasabah per Februari 2023.

