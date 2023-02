Permintaan Hunian Tinggi, Sektor Properti Masih Jadi Primadona

Jakarta, Beritasasatu.com– Prospek sektor properti tahun 2023 diperkirakan masih akan bergerak positif sejalan dengan ekonomi Indonesia yang diproyekdikan International Monetary Fund (IMF) akan tumbuh 5% di tahun 2023. Sektor properti dipandang masih akan menjadi primadona lantaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian. Bahkan, di tengah suku bunga Bank Indonedia (BI) yang bergerak fluktuatif.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida mencermati, penjualan properti di Indonesia sejauh ini masih akan berada pada tren baik. Kendati begitu, terobosan atau dukungan tetap diperlukan untuk sektor properti high-rise. Sebab, di suatu daerah, apalagi di kota padat penduduk, produk high-rise dibutuhkan. "Karena itu, stimulus atau kebijakan baru untuk high-rise akan membantu baik bagi konsumen maupun pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih baik," ujar Totok dikutip Investor Daily, Rabu (22/2/2023).

Senada Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai, prospektifnya sektor properti pada tahun 2023 ditandai dari kegiatan ekonomi yang makin positif seiring membaiknya penanganan pandemi Covid-19. "Jika sebelumnya konsumen masih menimbang-nimbang dan tidak terburu-buru membeli properti, tahun 2023 kami rasa berbeda. Tahun ini dapat dikatakan sebagai momentum tepat karena tahun 2024 ketidakpastian kemungkinan kembali terjadi," katanya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kebijakan strategis telah dilakukan pemerintah untuk menjaga sektor properti tetap tumbuh di tahun 2023, salah satunya merelaksasi aturan loan to value/financing to value (LTV/FTV) sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat mendukung penjualan properti.

Menanggapi hal itu, Executive Vice President Consumer Loan BCA Welly Yandoko mengatakan, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan mendukung penuh kebijakan makroprudensial di sektor properti dan optimistis penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) tahun ini tetap tumbuh paralel dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional. "Potensi bisnisnya besar di tengah masih besarnya jumlah backlog kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia dan pembiayaan KPR masih menjadi pilihan utama dalam membeli aset properti saat ini," ungkap Welly.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya mengatakan, pihaknya menyadari tantangan ekonomi baik global maupun nasional yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan masyarakat membeli rumah dan berinvestasi di sektor properti. Namun Hermawan berkeyakinan, pada keberlanjutan strategi inovasi produk Sinar Mas Land yang konsisten memperhatikan tren dan kebutuhan konsumen serta pangsa pasar yang dapat diserap.

