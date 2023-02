Sah! INA dan Silk Road Fund Jadi Investor Strategis Kimia Farma

Jakarta, Beritasatu.com– Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) resmi menjadi investor strategis PT Kimia Farma Tbk (KAEF), dan anak usahnya PT Kimia Farma Apotek (KFA) seiring penyelesaian transaksi investasi pada perusahaan.

"Melalui penyelesaian transaksi investasi ini, INA dan SRF resmi menjadi investor strategis KAEF dan KFA dengan mengambil bagian atas penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) KAEF, dan mengambil bagian 40% saham pada anak perusahaannya, KFA," kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dikutip Investor Daily Kamis (23/2/2023).

Dia mengatakan ekspansi INA dan Silk Road Fund di Kimia Farma merupakan investasi pertama di industri kesehatan Indonesia. Hal ini merupakan bukti keyakinan INA dan SRF pada Kimia Farma Group sebagai penyedia layanan kesehatan terintegrasi yang terkemuka di Indonesia.

"Melalui portofolio layanan KFA yang beragam, mencakup 1.200 apotek, 450 klinik dan laboratorium, INA siap untuk mendukung ambisi pertumbuhan KAEF dan KFA menjadi mitra kesehatan nomor satu bagi masyarakat Indonesia," kata Ridha.

Sementara Chairwoman of The Board of Directors SRF, Zhu Jun mengatakan penyelesaian transaksi investasi ini menandai dimulainya tahap baru kerja sama antara SRF, INA, KAEF, dan KFA. Sebagai perusahan penyedia layanan pada industri farmasi terintegrasi dan perusahan ritel farmasi yang terkemuka, KAEF dan KFA memiliki potensi besar untuk memberikan customer value yang berbeda dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir induk usaha Kimia Farma mengatakan aksi korporasi ini menunjukkan spirit Bio Farma Group yang semakin fokus dalam mendukung perkembangan ekosistem kesehatan di Indonesia. "Pencapaian ini sejalan dengan semangat dan arahan Menteri BUMN agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat di sektor kesehatan, dan hal ini dapat dilihat dari apa yang sudah Kimia Farma lakukan," kata dia.

Direktur Utama KAEF, David Utama mengaku optimistis, dengan mengandeng para investor strategis yaitu INA dan SRF, akan meningkatkan performa Kimia Farma Grup ke depannya.

