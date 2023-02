IHSG Berpotensi Menguat, AKRA dan BBCA Layak Dipertimbangkan

Jakarta. Beritasatu.com - MNC Sekuritas merekomendasikan saham AKRA, BBCA, TLKM, dan UNTR untuk perdagangan hari ini, Jumat (24/2/2023). IHSG hari ini berpeluang lanjutkan penguatan kemarin.

IHSG ditutup menguat 0,4% ke 6.839 dan disertai oleh munculnya volume pembelian, namun demikian penguatan IHSG masih tertahan oleh MA60. Diperkirakan, pergerakan IHSG masih berpeluang untuk menguat dalam jangka pendek untuk menguji 6.841-6.852 sebagai bagian dari wave [ii] dari wave C. Tetap waspadai 6.712-6.759 sebagai area koreksi wave [ii] dari IHSG. Level support 6.767. 6.641 dan resistance: 6.923. 6.961.

Berikut adalah rekomendasi saham MNC Sekuritas:

AKRA - Buy on Weakness

AKRA ditutup menguat 2,3% ke 1.345 dan disertai oleh munculnya volume pembelian. namun penguatan AKRA masih tertahan MA60. Selama AKRA masih mampu bergerak di atas 1.300 sebagai stoplossnya. maka posisi AKRA sedang berada di awal wave [iii] dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 1.330-1.345

Target Price: 1.400. 1.440

Stoploss: below 1.300

BBCA - Buy on Weakness

BBCA ditutup menguat 0,6% ke 8.725 dengan disertai munculnya volume pembelian. namun penguatan BBCA masih tertahan oleh MA20. Posisi BBCA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C. sehingga penguatan BBCA akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi kembali. Manfaatkan koreksi BBCA untuk BoW.

Buy on Weakness: 8.370-8.575

Target Price: 8.825. 9.200

Stoploss: below 8.200

TLKM - Buy on Weakness

TLKM ditutup menguat 2,.8% ke 3.970 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. cermati pula gap yang muncul pada TLKM yang berada di 3.870-3.890. Kami perkirakan. posisi TLKM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C.

Buy on Weakness: 3.860-3.930

Target Price: 4.050. 4.130

Stoploss: below 3.720

UNTR - Buy on Weakness

UNTR ditutup menguat 1,5% ke 24.700 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. namun penguatan UNTR masih tertahan MA20. Selama UNTR masih mampu bergerak di atas 24.000 sebagai stoplossnya. maka posisi UNTR saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave 3.

Buy on Weakness: 24.350-24.550

Target Price: 25.900. 27.150

Stoploss: below 24.000

