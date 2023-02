Kurangi Bakar-bakar Uang, Grab Targetkan Breakeven Akhir Tahun

Singapura, Beritasatu.com - Raksasa transportasi online dan pengiriman makanan yang berbasis di Singapura, Grab pada hari Kamis (23/2/2023) melaporkan kerugian menyusut dan menargetkan akan breakeven pada akhir tahun ini, ditopang oleh meningkatnya perjalanan dan upaya perusahaan mengurangi "bakar-bakar uang".

Perusahaan melaporkan bahwa pendapatan untuk keseluruhan tahun 2022 dan EBITDA yang disesuaikan (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) untuk paruh kedua tahun 2022 melebihi target.

Pendapatan untuk kuartal keempat tahun 2022 tumbuh 310% menjadi US$ 502 juta (Rp 7,6 triliun), naik dari US$ 122 juta tahun lalu. Pendapatan setahun penuh mencapai US$ 1,43 miliar, naik 112% dari US$ 675 juta pada tahun 2021 dan melampaui panduan US$ 1,32 miliar menjadi US$ 1,35 miliar.

“Kami mencapai hasil ini dengan fokus menangkap peningkatan permintaan mobilitas, mengoptimalkan biaya, mengurangi biaya layanan, dan berinovasi pada produk dan layanan dalam ekosistem kami,” kata Anthony Tan, co-founder dan CEO Grab, sebagaimana dikutip dari CNBC.com.

“Lockdown telah dilonggarkan pada paruh kedua tahun lalu. Kami telah melihat lebih banyak perjalanan. Orang-orang kembali bekerja, orang-orang mulai bepergian, dan lain-lain,” kata Peter Oey, kepala keuangan Grab.

“Tetapi bisnis mobilitas kami masih sekitar 74% dari level pra-Covid,” kata Oey, seraya menambahkan bahwa Grab memperkirakan level akan kembali normal pada kuartal keempat tahun ini.

