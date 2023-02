Setahun Invasi Rusia, Harga Minyak Mentah Relatif Stabil di US$ 80

Texas, Beritasatu.com - Invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu sempat mendorong harga minyak mentah mendekati kisaran US$ 130 per barel, tetapi sekarang relatif stabil di kisaran US$ 70-US$ 80 per barel.

Produksi Rusia bulan depan berpotensi dikurangi secara signifikan mendorong harga minyak mentah naik pada perdagangan hari ini, Jumat (24/2/2023), tetapi dolar yang mahal dan lonjakan persediaan AS meredam kenaikan itu.

Minyak mentah Brent berjangka naik 0,79%, menjadi $82,86 per barel, dibandingkan dengan sekitar $98 per barel pada malam invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) menguat 0,86% menjadi US$ 76,04 per barel, mengakhiri penurunan beruntun sesi keenam.

Harga mendapat dorongan awal dari rencana Rusia untuk memotong ekspor minyak hingga 25% pada bulan Maret, melebihi pengurangan produksi yang diumumkan sebesar 500.000 barel per hari.

Dolar yang lebih kuat tetap menjadi hambatan jangka pendek untuk minyak mentah. Riset UBS mengatakan produksi Rusia yang lebih rendah dan pembukaan kembali Tiongkok dapat mendorong harga naik.

